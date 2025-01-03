Померла найстаріша у світі олімпійська чемпіонка, яка жила за підробленими документами (фото)

П'ятиразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Агнеш Келеті, яку зворушливо вітали зі 100-річним ювілеєм, померла в Будапешті 2 січня за тиждень до свого 104-річчя, повідомляє Lequipe.

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25 грудня легендарну спортсменку доправили до військового шпиталю столиці Угорщини з пневмонією в критичному стані. Завдяки допомозі лікарів їй стало легше дихати. Але рано-вранці у четвер вона померла уві сні.

Агнеш Келеті народилася 9 січня 1921 року в заможній єврейській сім'ї в Будапешті. Свою першу золоту олімпійську медаль гімнастка, яка пережила Голокост, видаючи себе за християнку (жила в селі за підробленими документами і працювала покоївкою), завоювала у 1952 році на Іграху Хельсінкі, а ще чотири нагороди найвищої проби — у 1956-му в Мельбурні (крім того, в колекції чемпіонки світу — також три олімпійські «срібла» та дві «бронзи»).

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Після Олімпійських ігор у Мельбурні Келеті разом з іншими 44 атлетами з Угорщини, які вирішили не повертатися на батьківщину після вторгнення радянських військ, отримала політичний притулок в Австралії.

Пізніше знаменита гімнастка репатріювалася в Ізраїль, куди з Угорщини також переїхали її мати і сестра (батько загинув в Освенцимі). На Землі обітованій Агнеш працювала інструктором з фізичного виховання. 2002 року спортсменку включили до Всесвітньої зали слави гімнастики в США, а 2017-го Агнеш Келеті присуджено державну премію Ізраїлю в галузі фізичної культури та спорту.

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За словами голови Олімпійського комітету Угорщини Жолта Дьюлая, похорон Агнеш Келеті відбудеться 9 січня, у день її 104-річчя.

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До речі, тепер найстарішим з чемпіонів Олімпійських ігор, котрі живуть, став француз Шарль Косте — золотий медаліст у командній гонці переслідування у велоспорті на треку на Іграх-1948 у Лондоні. 8 лютого, атлету, який ніс олімпійський вогонь перед відкриттям Олімпіади-2024 у Парижі, виповниться 101 рік.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер найбільш віковий український олімпійський чемпіон Іван Богдан.

Фото Lequipe та із соцмереж

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