Краще б вони почали це раніше, ніж пізніше: експерт про бої за Покровськ

Зараз багато говорять про те, що війська рф планують оточити Покровськ і лише потім розпочати штурм міста. Окупанти розраховують на те, що ізольоване місто в обороні довго не протримається. Ось тільки одна справа — планувати, а зовсім інша — реалізувати, зазначає оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

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«Окупантам, задіяним зараз у районі Покровська, критично не вистачає сил і засобів для того, щоб реалізувати план з оточенням. А він вимагає просто колосальних ресурсів, — вважає експерт. — Для того, щоб оточити місто, і не просто оточити, а й сформувати оточення — фланги, буферні зони контролю, ворогу необхідний потенціал угруповання чисельністю не менше ніж 150 тисяч людей».

Натомість, додає Коваленко, на всьому Покровсько-Курахівському напрямку зосереджено трохи більше 100 тисяч військових рф.

«Тобто навіть якщо зняти всі війська з Курахівського напряму і зосередити на Покровському для проведення операції з оточення міста, їх не вистачить на реалізацію задуманого, — продовжує Коваленко. — Іншими словами, у нинішніх умовах оточення Покровська фізично неможливе. Своєю чергою вороги намагатимуться насамперед перерізати логістику до міста. Найближча артерія, що знаходиться під загрозою, це траса 04−06, вздовж якої йде ще й залізниця. Думаю, що найближчими днями ми побачимо з вами запеклі бої в районі Котлиного. Якщо їм вдасться зайняти це село, то окупанти передбачувано поповзуть уздовж 04−06 на захід до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю».

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У другу чергу російські війська не залишать спроб виходу на М-30. Перерізати трасу на захід від Покровська для них куди пріоритетніше завдання, ніж оточувати саме місто, пояснює експерт.

«Причому це стосується не лише М-30 на захід від Покровська, а й східної логістики 05−04 на Костянтинівку. І багато хто якось забув про цю гілку, а вона зараз перебуває під загрозою перерізання, як ніколи раніше. Річ у тім, що бійці рф знаходяться менш ніж за 2 кілометри від розвилки 05−04 на північ від Воздвиженки. Село, яке тримало оборону понад 5 місяців, продавлюють, і його окупація — це питання часу, так само, як і наступний вихід ворога на ділянку 05−04 між Малинівкою та Водяним другим», — пише Коваленко.

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Тому найближчим часом вороги будуть переважно зайняті в районі Покровська формуванням умов для основної фази наступу на місто, частиною чого є послідовне перерізання логістики.

«Якщо буде поставлене завдання штурмувати місто до інавгурації Дональда Трампа, — пише Коваленко, — вони почнуть це робити. А для нас все ж таки краще буде, щоб вони почали це раніше, ніж пізніше».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рф кинула сили на захоплення Курахового. Про те, що відбувається в цьому районі, розповіли аналітики ISW.

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