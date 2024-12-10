Росіяни наближаються до Покровська, але чи достатньо у них сил: ситуацію аналізують ЗМІ

росія має одну головну мету: повністю окупувати багатий на вугілля Донбас. Це означає захоплення Луганської та сусідньої Донецької областей, які разом становлять близько 10% території України. Луганськ впав на початку великої війни. Але через 34 місяці після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, її війська утримують лише дві третини Донеччини. І найближчі перспективи повної окупації області тьмяні, пише Forbes.

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Є дві основні перешкоди: українське місто-фортеця Покровськ і цілий ланцюг міст-фортець, що тягнеться від Костянтинівки до Слов'янська.

«До кінця поточного року ворогу не вдасться захопити „пояс фортець“ — Костянтинівка-Дружківка-Краматорськ-Слов'янськ — або окупувати Донецьку область», — прогнозує український Центр оборонних стратегій (ЦОС).

Це не означає, що росіяни не просуваються вперед. Протягом останніх тижнів частини 90-ї гвардійської танкової дивізії російської армії просунулися через село Жовте до сусідньої Новопуштинки, створивши вузький, але глибокий виступ в українській лінії фронту, який розмістив російський авангард всього за кілька кілометрів від Покровська.

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Якщо росіяни мають на меті оточити і відрізати Покровськ, а не безпосередньо атакувати його — а є достатньо доказів, що це саме такий план — нещодавнє просування є ключовим. Наступним логічним кроком 90-ї гвардійської танкової дивізії та прилеглих підрозділів буде розширення фронту за рахунок захоплення Новотроїцького і, далі на південь, Українки.

На додачу до витіснення під Покровськом, ширший виступ слугував би російським військам вторинною метою: загрожував би лініям постачання українських військ у районі Зорі та Сонцівки, що на південь від цього виступу. Після того, як 1 жовтня з Вугледара було виведено виснажену 72-гу механізовану бригаду української армії, росіяни повільно, але впевнено просуваються на півдні Донеччини.

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Але неясно, чи є у росіян ресурси, щоб здійснити цей маневр. З їхніми найкращими військами і технікою, не кажучи вже про тисячі північнокорейських підкріплень, зайнятих боротьбою з українським вторгненням в Курську область на заході росії - і які зазнають жахливих втрат — росіяни мають мало резервів навколо Покровська.

«Протягом останніх двох-трьох місяців, щоб просуватися на Покровському напрямку, командування противника було змушене підтримувати високу оперативну щільність військ не за рахунок підкріплень, а за рахунок перегрупування наявних сил», — пояснили в ЦОС.

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Чи вистачить у росіян бойової потужності для захоплення Покровська, ми дізнаємося вже найближчим часом.

«Майбутня битва за Покровськ стане вершиною наступальної операції противника у 2024 році», — підсумували в ЦОС.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Fitch Ratings спрогнозував продовження війни і у 2025 році, а мирна угода є малоймовірною.

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