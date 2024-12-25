Залежить від того, скільки резервів Україна зможе перекинути на фронт: експерт про втримання Покровська

Росіяни та українці ведуть запеклі бої на Донбасі. У битві за стратегічно важливе місто Покровськ чимало жертв. Вони можуть знову затьмарити високі втрати солдатів і техніки в попередніх боях. І кінця боям не видно. В інтерв'ю виданню T-online німецький військовий експерт Крістіан Меллінг пояснив, чому саме за це місто точаться такі запеклі бої.

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«Битва за Покровськ є, мабуть, однією з найдорожчих в українській війні, особливо якщо поглянути на танки та інші бойові машини, а також, звичайно, на втрати серед солдатів, — сказав експерт. — За українськими даними, росія втратила близько 150 000 солдатів під час цьогорічного наступу на Покровськ. Це або загиблі, або поранені. Деякі джерела говорять про близько 600 знищених танків і понад 1 400 інших транспортних засобів та артилерійських систем. Місто є важливим логістичним вузлом для українців. Багато військових підрозділів на інших ділянках фронту отримують постачання з Покровська. Місто також вважається західними воротами на Донбас. Тому його захоплення дозволило б росіянам здійснити подальше просування. Час наступу також має вирішальне значення».

Експерт додав, що ні рф, ні Україна наразі не можуть бути впевнені, що станеться після інавгурації Дональда Трампа 20 січня.

«Він є величезним фактором невизначеності. Тому обидві воюючі сторони намагаються отримати якомога більше переваг до того часу там, де вони вважають це важливим. путін бачить можливість на Донбасі, тоді як українці, схоже, зосереджені на Курську, — сказав Крістіан Меллінг. — Як швидко може впасти Покровськ, наразі це залежить насамперед від того, скільки резервів Україна зможе перекинути на фронт. Україна навряд чи здасться. Занадто велике для цього значення міста. З іншого боку, Україна має великі кадрові проблеми. Тому, ймовірно, це лише питання часу, коли місто впаде. Україна перебуває в дуже складній ситуації. росія має перевагу на Донбасі».

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Раніше експерти проаналізували, чи достатньо у ворога сил, щоб захопити Покровськ.

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