Кайфонула: Юлія Саніна вразила світлинами з відпочинку

Популярна співачка, лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка вразила потужним хітом, показала, як провела новорічні канікули. На своїй сторінці у соціальній мережі Юлія опублікувала світлини разом з сином Данилою з Мадриду.

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«Мадридські канікули», — підписала фото Саніна.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росії в України чоловік Юлії, музикант її гурту Валерій Бебко перебуває за кордоном, у Іспанії, та не повертався до України.

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Підписники та друзі Саніної відреагували на її світлини.

«Wow! — була у захваті співачка Джамала. — З Новим роком! Погодка неймовірна!«

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«Я так кайфонула! — відповіла Саніна. — І вас з Новим роком».

«Син вже такий великий, — зауважили у коментарях. — Як час летить».

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Підписники звернули увагу і на різнокольоровий манікюр Юлії.

«Всі пальці святкові, крім середнього — зеленого, щоб показувати його ворогам у відповідному жесті», — додали у коментарях.

Раніше телеведуча Леся Нікітюк показала, як відпочиває з коханим.

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