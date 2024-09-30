«Збираючи себе з уламків»: відомі співачки вразили потужним хітом

Популярні співачки Юлія Саніна та Jerry Heil записали дуетну пісню «WABI-SABI». Відомо, що така ідея народилася у них ще рік тому, а пісня була записана на студії за півтори години.

ВІДЕО ДНЯ

«Одного разу, за розмовою в чайній, я дізналася про японський вислів „wabi-sabi“, — розповіла, презентуючи композицію Jerry Heil. — Це філософія, яка вчить задовольнятися малим і пояснює: ніщо не вічне, проте ніщо й не зникає. Я почала читати більше й натрапила на ще один термін, який здався мені дуже близьким до української реальності — „kintsugi“. Це мистецтво відновлення розбитих частинок порцеляни за допомогою золота, від чого, вважається, виріб стає ще красивішим і ціннішим, бо пройшов певний життєвий шлях. Сьогодні не знайти жодного українця, не травмованого чи то морально, чи фізично. Це нова реальність, яку треба прийняти. І в цій новій реальності зʼявляються нові розуміння красивого».

Режисером відео на композицію став Юрій Катинський. У кліпі знялася Юлія Григорʼєва — жінка, яка втратила кінцівку. За задумом режисера вона — уособлення нової реальності, нової краси, сили духу та тіла.

«Збираючи себе з уламків, як розбиту вазу, ми стаємо ще сильнішими, ще красивішими, ми стаємо іншими й вчимося любити себе — такими, якими ми є зараз», — впевнена Саніна.

РЕКЛАМА

Шанувальники артисток у соціальній мережі відреагували на нову роботу схвальними коментарями.

«Я мрію, що наша Україна теж буде так зцілена і знов цвістиме!» — написали під відео.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, нещодавно Jerry Heil випустила відео з героїнею — дівчиною з Маріуполя.

РЕКЛАМА

110

Читайте нас у Facebook