41.00 / 41.54 45.86 / 46.50
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Збираючи себе з уламків»: відомі співачки вразили потужним хітом

13:25 30 вересня 2024
Співачки Юлія Саніна та Jerry Heil

Популярні співачки Юлія Саніна та Jerry Heil записали дуетну пісню «WABI-SABI». Відомо, що така ідея народилася у них ще рік тому, а пісня була записана на студії за півтори години.

«Одного разу, за розмовою в чайній, я дізналася про японський вислів „wabi-sabi“, — розповіла, презентуючи композицію Jerry Heil. — Це філософія, яка вчить задовольнятися малим і пояснює: ніщо не вічне, проте ніщо й не зникає. Я почала читати більше й натрапила на ще один термін, який здався мені дуже близьким до української реальності — „kintsugi“. Це мистецтво відновлення розбитих частинок порцеляни за допомогою золота, від чого, вважається, виріб стає ще красивішим і ціннішим, бо пройшов певний життєвий шлях. Сьогодні не знайти жодного українця, не травмованого чи то морально, чи фізично. Це нова реальність, яку треба прийняти. І в цій новій реальності зʼявляються нові розуміння красивого».

Режисером відео на композицію став Юрій Катинський. У кліпі знялася Юлія Григорʼєва — жінка, яка втратила кінцівку. За задумом режисера вона — уособлення нової реальності, нової краси, сили духу та тіла.

«Збираючи себе з уламків, як розбиту вазу, ми стаємо ще сильнішими, ще красивішими, ми стаємо іншими й вчимося любити себе — такими, якими ми є зараз», — впевнена Саніна.

РЕКЛАМА

Шанувальники артисток у соціальній мережі відреагували на нову роботу схвальними коментарями.

«Я мрію, що наша Україна теж буде так зцілена і знов цвістиме!» — написали під відео.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, нещодавно Jerry Heil випустила відео з героїнею — дівчиною з Маріуполя.

РЕКЛАМА

110

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Дріжджі

Найкращий трюк з очищенням унітазу, про який майже ніхто не знає (секретна порада арабської бабусі Шахрезади)

Харпер в колі родини

Не потрібно роздягати дітей і виставляти напоказ: в Мережі обурились образом 13-річної Харпер Бекхем

Водійське посвідчення

Рада готує нові обмеження для водіїв: кому доведеться міняти права

Медитація

Тельцям — нові перспективи для розвитку, а Стрільцям — здатність до стратегічного планування: гороскоп від Макса Гордєєва на жовтень

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту