Отримають щедру винагороду: українська астрологиня назвала знаки зодіаку, яким дуже пощастить до 4 лютого

Сьогодні, 3 січня, представникам деяких знаків зодіаку, щоб досягти своєї мети, потрібно менше говорити та більше слухати.



Водночас саме відсьогодні у представників 5 знаків зодіаку починається неймовірно щасливий період, адже Венера готує для них особливий сюрприз, стверджує Styler з посиланням на астрологиню Катерину Соловйову.

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«3 січня Венера, планета гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, здійснює інгресію до знаку Риб», — зазначає експертка.

У Рибах, дванадцятому знаку зодіаку, Венера буде перебувати до 4 лютого 2025 року. Потім повернеться до Риб 27 березня, де залишиться до 30 квітня, вважає Соловйова.

Зодіакальний знак Риб, зазначила астролог, це одне з найкращих положень для цієї планети.

З її прогнозом, позитивний вплив у період з 3 січня до 4 лютого відчують представники таких знаків зодіаку: Риби, Рак, Скорпіон, Телець, Козоріг.

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Разом з тим, уважними з дією цієї планети у цей період треба бути: Близнюкам, Стрільцям та Дівам.

За її словами, у першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з бізнесом, комерцією, торгівлею, банківською справою, різноманітним мистецтвом.

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«У цей період можуть перейти у нову площину активності, пов’язані з релігією, психологією, психотерапією, гуманітарними науками, педагогікою, хімією, фармакологією, медициною, парапсихологією, кінематографом, далекими подорожами, ретратами, усамітненням», — додала вона.

До слова, астролог також дала календар вдалих дат на 2025 рік.

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Нагадаємо, раніше астрологи назвали знаки зодіаку, яких 2025 рік зробить багатими.

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