«Казанова» повертається: Валерій Леонтьєв заробив на росіянах в Дубаї і вирішив розпочати світовий тур

Популярний співак Валерій Леонтьєв навідріз відмовився співати у святкових телеконцертах рф, де нав'язують ненависть до України, проте із задоволенням виступив перед неупередженими глядачами у Дубаї, які відзначали Новий рік.

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Там зірковий співак 40 хвилин виконував свої головні хіти на гала-вечорі у розкішному The Theater. Сума гонорару, яку організатори Big Art Festival заплатили зірці, поки що залишається невідомою, але явно вона дуже солідна. З вибором хедлайнера організатори вгадали, у залі гримів аншлаг.

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Крім Валерія Леонтьєва, на сцену в ніч із 31 грудня на 1 січня вийшов соліст гурту Modern Talking Дітер Болен та Люся Чеботіна.

Вартість квитків на захід становила від 125 до 240 тисяч рублів, а ось артисти здобули багатомільйонні гонорари.

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Адже тільки гонорар Валерія Леонтьєва за новорічний виступ складає близько 15 млн рублів (приблизно 5,6 млн гривень).

Востаннє артист виходив на сцену у 2022 році, і ця інформація не мала офіційного підтвердження. Тоді співак прилітав до рф, щоб виступити на корпоративі.

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Вже кілька років Леонтьєв живе у США. За океаном сім'я влаштувалася давно. Дружина артиста має в Америці свій бізнес. Сам Валерій Якович довго жив на дві країни.

На великі концерти Валерій Леонтьєв не погоджувався вже давно, кажуть через те, що були проблеми зі здоров'ям. Ходили новини, що зірка перенесла операцію на коліні, потім були проблеми із зором, але в команді заперечували цю інформацію.

У будь-якому випадку дві години викладатися на сцені непросто. Але ті, хто бачив виступ у Дубаї, визнають, що зірка відпрацював на повну, зал був у захваті.

Нагадаємо, родина Пугачової та Галкіна теж давно покинула росію. Подружжя разом з дітьми мешкає на Кіпрі. Нещодавно вони всі разом відсвяткували Новий рік. У мережі відзначили, якою красунею стала донька зірок.

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