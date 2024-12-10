Залишились на Новий рік без «Казанови»: Валерій Леонтьєв навідріз відмовився співати у святкових телеконцертах рф

Слідом за Максимом Галкіним, який після початку війни працює тільки на Заході, не дуже приємний «сюрприз» для російських глядачів підготував один з самих відомих співаків країни-агресора Валерій Леонтьєв.

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На відміну від Галкіна, він не наважився виступати проти розпочатої диктатором путінім війни в Україні, проте дає чітко зрозуміти, яку позицію займає, своїми діями. Про це пише пропагандистське видання

6а. Артист не погодився співати у російських новорічних телеконцертах.

Шанувальники співака Валерія Леонтьєва, який у жовтні прилетів до росії зі США, не побачать його у новорічній «Пісні року», зйомки якої стартують на початку грудня.

Артист, який у листопаді виступив на ювілейному концерті свого друга, композитора Ігоря Крутого, співати у новорічних вогниках відмовився. Нині 75-річний Леонтьєв складає графік роботи на приватних заходах. При цьому він готовий виступати не лише в росії, а й в ОАЕ.

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Середній гонорар співака на початку грудня становитиме 4−5 млн рублів, а у святкові дні сума може зрости до 10 млн рублів, повідомляє «КП».

Зокрема, у новорічну ніч Леонтьєв з'явиться на концертно-гастрономічному майданчику The Theater Dubai в Дубаї.

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Ще восени та взимку 2021 року Леонтьєв перебував у журі телешоу «Голос. 60+», співав на «Пісні року» та брав участь у новорічних телезйомках, а з початку 2022 року несподівано зник з поля зору шанувальників. ЗМІ писали, що співак полетів до дружини у США.

Згодом з'ясувалося, що у своєму рішенні не виступати в росії Леонтьєва переконав від'їзд з країни Алли Пугачової з родиною та небажання виступати на пропагандистських концертах. Тепер Леонтьєв надає перевагу виступу на корпоративах.

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А Максим Галкін теж вирішив не пропускати таку чудову пору як новорічні свята й заробити грошей. Шоумен значно підніме ціну за концерти, які не приносять йому морального задоволення. Зокрема, гонорар за новорічний корпоратив без політичних жартів буде майже 150 тисяч євро, раніше це було вдвічі менше. І нові ціни поширюються лише на виступи перед росіянами.

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