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Плата за електроенергію у 2025 році: кому доведеться платити більше

15:55 3 січня 2025
Електроенергія

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ще в минулому році підвищила тариф, проте лише на передавання електроенергії. Згідно з оприлюдненою інформацією, у 2025 році він буде на 30% вищий за той, що діяв минулого року і становитиме 686,23 гривні/мегават на годину.

Крім того, тариф на послуги з передавання електрики для підприємств «зеленої» металургії 2025 року становитиме 359,55 гривні за мегават-годину (на 1,4% нижче від поточного тарифу).

Тариф на послуги з диспетчерського управління також знизилися — на 5% (становитиме 98,97 гривні/мегават-годину).

А ось роздрібні тарифи на електроенергію для домашніх господарств в Україні залишаться на поточному рівні щонайменше до 1 травня 2025 року — 4,32 гривні за 1 кіловат-годину незалежно від тарифу на передавання.

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Також нагадаємо, що напередодні Різдва в деяких регіонах України (в т.ч. в Києві) знову було задіяно графіки екстреного відключення електроенергії. Тоді це пояснили складною ситуацією в енергосистемі.

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