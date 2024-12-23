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ДТЕК запроваджує екстрені відключення електроенергії у трьох областях України та Києві

15:29 23 грудня 2024
Екстрені відключення електроенергії&nbsp;— У Києві, Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях екстрені відключення електроенергії

В Україні повертаються відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. Про це повідомили в компанії ДТЕК.

«Київ, Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина: екстрені відключення. Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі. Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб ліквідовувати наслідки обстрілів та повертати світло в домівки українців. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — йдеться у повідомленні.

Про відключення повідомили і в Київській міській військовій адміністрації.

«У зв’язку із складною ситуацією в енергосистемі країни через наслідки обстрілів російською федерацією в Києві застосовуються графіки аварійних відключень електроенергії», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», в Україні з 1 січня в Україні подорожчає електроенергія. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) підвищила тариф НЕК «Укренерго» на послуги із передачі із 1 січня 2025 року на 29,8% - до 686,23 грн/Мвт-год.

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