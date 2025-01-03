Як закрити ФОП поки не працюють державні реєстри: Кабмін запропонував варіант

Внаслідок масованої кібератаки спецслужб рф в Україні перестали працювати низка державних реєстрів, і хоча частина з них відновила роботу, найважливіші, як і раніше, не працюють. Щоб частково розв'язати цю проблему, Кабінет Міністрів ухвалив Постанову № 1546, запровадивши спеціальний порядок для ФОПів.

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У своєму документі уряд передбачив тимчасовий порядок закриття ФОПів, поки не буде відновлено доступ до Єдиного держреєстру юридичних осіб, ФОПів та громадських організацій. За новим порядком ФОПи можуть закритися або змінити відомості про своє місцезнаходження.

Згідно з Постановою, передбачається два основних способи внесення до реєстру:

1) для державної реєстрації зміни відомостей про місцезнаходження фізичної особи — підприємця, припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця особисто заявником подається відповідна заява в паперовій формі до податкового органу незалежно від його місцезнаходження;

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2) для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця відповідна заява також може бути подана в електронній формі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія).

Потім податковим органом на підставі заяви про державну реєстрацію зміни відомостей про місцезнаходження ФОПа, припинення підприємницької діяльності ФОПа, вносяться відповідні відомості до інформаційних систем Державної податкової служби та в разі подання заяви в паперовій формі забезпечується передача такої заяви держателю Єдиного державного реєстру.

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Датою державної реєстрації зміни відомостей про місцезнаходження ФОП, закриття ФОП буде дата подання відповідної заяви.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», через зростання податків для ФОПів українська економіка у 2025-му році може втратити до 25% фізичних осіб-підприємців.

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