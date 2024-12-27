Економіка може втратити чверть ФОП-ів: до чого тут ідеї Данила Гетманцева

Зростання податків з ФОП-ів з 1 січня викликало серйозну дискусію серед зацікавлених осіб. Аналітики навіть помітили приріст кількості закриттів бізнесу через це рішення, що ініціатор законопроєкту нардеп Данило Гетманцев відкинув, назвавши зростання податків радше стимулом для збільшення кількості ФОП-ів.

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Проте опитування, проведене аналітичною службою сервісу Opendatabot, показує, що 27% підприємців хочуть закриватися найближчим часом. У грудні 2024 року на 1 відкритий ФОП припадають 2 закритих, тоді як 12 місяців тому на 1 ліквідацію ФОП-а припадали 4 відкриття.

За даними опитування 27% або 8 621 опитаних підприємців планують закриття найближчим часом. 2 297 або 7% планували закритися цього року. Ще 20% або 6 324 учасників зазначили, що планують припинити діяльність наступного року.

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Більше половини з тих, хто планує закриття, — а саме 62% - прийняли рішення закриватися через підвищення податків. Ще 19% підприємців припиняють роботу через проблеми в бізнесі. Варто зазначити, що наразі через масштабну атаку проросійських хакерів на державні реєстри закриття бізнесу або дуже ускладнене, або неможливе.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», з 1 січня 2025 року через ухвалення нового закону зростання податків становитиме від 20 до 40% залежно від групи єдиного податку, на якій числиться той чи інший бізнесмен. Проте народний депутат України Данило Гетманцев назвав це благом для української економіки.

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