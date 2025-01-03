Довгих 4 місяці вважався зниклим безвісти: на Донеччині поліг воїн з Рівненщини

Рівненщина попрощалася ще з одним захисником України. Березнівська громада провела в останню путь воїна Андрія Шевчука. Боєць поліг у вересні, але тільки наприкінці 2024 року його вдалось поховати. Йому навіки 23 роки, повідомляє міська рада.

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«Андрій у віці 9 років залишився сиротою. У дитячі та юні роки проживав та був під опікою у сім'ях старшого брата Віктора та рідного дядька Леоніда Рябчуна. Хлопець зростав допитливим, веселим та працьовитим, — йдеться у повідомленні. - У мирний час працював на сезонних роботах, їздив на заробітки за кордон, любив ремонтувати техніку. Він був надзвичайно добрим, щирим, комунікабельним хлопцем, мав велике коло друзів. Для всіх односельців він був, є та назавжди залишиться прикладом мужності й відваги. Світлий, добрий, життєрадісний, усміхнений, небайдужий до людей і рідної землі, вірний захисник України».

Молодший сержант захищав Україну з квітня 2022 року. 2 вересня 2024 року він загинув на Донецькому напрямку.

«Довгих 4 місяці Андрій вважався зниклим безвісти. Після тривалого пошуку тіла герой повернувся додому „на щиті“», — зазначають у громаді.

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Під виконання гімну України та військовий салют завершився земний шлях АндріяШевчука, якого поховали на кладовищі села Вітковичі. В Андрія залишилися брати — Віктор, Валерій, Микола, сестри — Інна, Олена, Катерина, та 17 племінників.

Раніше «ФАКТИ» розповідали історію життя та загибелі сержанта Сергія Майданника, який боронив не лише рідну Чернігівщину, а й Сумщину, Луганщину та Донеччину.

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