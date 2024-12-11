Він першим йшов на завдання: на війні з росією загинув воїн з Рівненщини

У Радивилівській громаді поховали загиблого на Харківському напрямку 30-річного старшого лейтенанта ЗСУ Назарія Тартачного. Це був командир, який показував приклад власною відвагою, повідомляє пресслужба громади:

ВІДЕО ДНЯ

«На службу в Збройних силах України Назарій був призваний 3 березня 2022 року. Служив командиром 1-го інженерно-саперного взводу. Тримав оборону країни на Донецькому, Херсонському, Харківському напрямках, отримав важке бойове поранення, після якого міг більше не повертатись в бій. Однак повернувся у фронтовий підрозділ та продовжив боротьбу з ворогом. Його сміливість та відвагу відзначено почесними військовими нагородами».

У червні 2023 року Назарій Тартачний був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня, того ж року отримав медаль. До останнього подиху він боровся за свободу, незалежність і вільне майбутнє нашої країни.

«Загинув внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Загибель Назарія глибоко пронизала серце кожного. Він був людиною щирої і доброї вдачі, світлою особистістю, мав співчутливе серце, сповнене любові до ближнього та до України. Тому він і став на захист кожного з нас… Назар мав багато планів та задумів, мав кохану дівчину, з якою мріяв створити сім'ю», — повідомили у громаді.

Поховали Назара Тартачного на міському громадському кладовищі, з усіма почестями, як і належить справжньому воїну, патріоту України.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали історію воїна Сергія Науменка, танк якого під час прориву на Херсон на одному з напрямків йшов першим.

РЕКЛАМА

113

Читайте нас у Facebook