Українцям обмежили імпорт авто: яка категорія потрапила під обмеження і чи можна їх обійти

З 1 січня 2025 року в Україні почали діяти нові правила ввезення автомобілів і деяких інших транспортних засобів. Згідно з ними мало бути заборонено ввезення легкових автомобілів стандарту «Євро-2», тобто вироблених після 1996 року, а дозволеними до ввезення будуть авто, що відповідають стандарту «Євро-6» або вироблені після 2015 року.

ВІДЕО ДНЯ

Однак після ухвалення Верховною Радою законопроєкту № 12267, який було підписано президентом Володимиром Зеленським 30 грудня, правила ввезення дещо змінилися. Цю зміну було ухвалено в інтересах аграріїв та бізнесу з пасажирських і вантажоперевезень.

Так, завдяки нововведенням з 1 січня, як і раніше, не можна буде ввозити нові та вживані авто нижче стандарту «Євро-6», тобто вироблені після 2015 року. Водночас до 1 січня 2027 року можна буде ввозити нові та старі трактори, автобуси і вантажні авто нижче «Євро-6».

Втім, у правилах ввезення залишилися лазівки, серед яких дозвіл на ввезення легкових авто таких категорій як:

РЕКЛАМА

електромобілі через відсутність у них двигуна внутрішнього згоряння, тож жодних шкідливих викидів в атмосферу від таких авто просто немає;

автомобілі, що ввозяться як гуманітарна допомога або для потреб ЗСУ;

нові або вживані легкові автомобілі, які були ввезені в Україну до 31 грудня 2024 року;

«євробляхи», тобто авто на транзитних автономерах Євросоюзу.

Тим часом новий 2025-й рік розпочався для автомобілістів із проблем, по-перше, на деяких мережах АЗС зникло дизельне пальне, а по-друге, зросли податки в разі продажу більш ніж 1 авто протягом року.

РЕКЛАМА

36

Читайте нас у Facebook