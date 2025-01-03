Герцогиня Меган відповіла хейтерам: торти і бджоли не мають більше значення

Меган Маркл, яка нещодавно повернулася в Instagram, опублікувала трейлер нового документального фільму «З любов'ю, Меган» (With love, Meghan) для Netflix.

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Кадр з трейлеру

Це перше велике відео, присвячене виключно 43-річній герцогині, і виходить воно після того, як її і принца Гаррі розкритикували за провал у виконанні багатомільйонного контракту зі стрімінгом.

У відео 43-річна Маркл пече торти, готує фокаччу та подає гостям морозиво, займається садівництвом і навіть одягає костюм бджоляра, щоб вирушити на пасіку.

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Серіал концентрується на способі життя Меган і, ймовірно, просуватиме її лайфстайл-бренд American Rivera Orchard, який вона запустила минулого року. У трейлері з'являється принц Гаррі, а також актриса Мінді Калінг.

Тим часом п'ятирічний контракт принца Гаррі та Меган Маркл з Netflix, який оцінювали 80 млн доларів, добігає кінця, і кінобоси, за даними преси, не надто задоволені його виконанням. Успішним було визнано лише серіал «Гаррі та Меган», який вийшов у грудні 2022 року.

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Тож цілком можливо, що «З любов'ю, Меган» — це спроба пари реабілітуватися за попередні провали.

Нагадаємо, що британські ЗМІ вважають вдалою нову стратегію герцогів Сассекських щодо королівської родини.



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