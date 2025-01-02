Розумний крок: принц Гаррі та Меган Маркл мають нову стратегію щодо королівської родини

Протягом 2024 року Сассекси, які провели Різдво в Лос-Анджелесі, уникали гучних інтерв’ю та суперечливих заяв про ключових осіб королівської влади. Королівський експерт Гарет Рассел сказав, що Велика Британія високо оцінює стратегію подружжя, що зараз живе у Каліфорнії, уникати спільних виступів і зосереджуватися на своїх проєктах, пише The News.

ВІДЕО ДНЯ

«Усе, що не передбачає інтерв’ю, як це було в минулому, є хорошим кроком з погляду окремих подій. Все, що утримує їх від суперечок або від повторення того, що вони робили останні кілька років, є розумним кроком», — додав королівський коментатор.

Було сказано, що ця нова стратегія може стати оливковою гілкою для Гаррі та Меган щодо королівської родини.

«Це дозволяє їм обом зосередитися на тому, що їх, здається, цікавить», — сказав Гарет.

Втім, як раніше розповідали «ФАКТИ», Гаррі, Вільям та король Чарльз не налаштовані прощати один одного.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

150

Читайте нас у Facebook