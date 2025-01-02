41.88 / 42.54 43.37 / 44.11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Розумний крок: принц Гаррі та Меган Маркл мають нову стратегію щодо королівської родини

15:22 3 січня 2025
Принц Гаррі та Меган Маркл

Протягом 2024 року Сассекси, які провели Різдво в Лос-Анджелесі, уникали гучних інтерв’ю та суперечливих заяв про ключових осіб королівської влади. Королівський експерт Гарет Рассел сказав, що Велика Британія високо оцінює стратегію подружжя, що зараз живе у Каліфорнії, уникати спільних виступів і зосереджуватися на своїх проєктах, пише The News.

«Усе, що не передбачає інтерв’ю, як це було в минулому, є хорошим кроком з погляду окремих подій. Все, що утримує їх від суперечок або від повторення того, що вони робили останні кілька років, є розумним кроком», — додав королівський коментатор.

Було сказано, що ця нова стратегія може стати оливковою гілкою для Гаррі та Меган щодо королівської родини.

«Це дозволяє їм обом зосередитися на тому, що їх, здається, цікавить», — сказав Гарет.

Втім, як раніше розповідали «ФАКТИ», Гаррі, Вільям та король Чарльз не налаштовані прощати один одного.

РЕКЛАМА

Читайте також: Принц Гаррі забере дітей собі: стали відомі деталі ймовірного розлучення молодшого сина короля Чарльза III

РЕКЛАМА

150

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ліза Галкіна, фото соцмережі

«Краща за маму та сестру»: Галкін показав доньку-красуню

Венера у Рибах, фото з відкритих джерел

Отримають щедру винагороду: українська астрологиня назвала знаки зодіаку, яким дуже пощастить до 4 лютого

тарифи на комунальні послуги

З 1 січня подорожчає одна комунальна послуга: чому це станеться та хто заплатить

Леонтьєв повертається на сцену, фото з відкритих джерел

«Казанова» повертається: Валерій Леонтьєв заробив на росіянах в Дубаї і вирішив розпочати світовий тур

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту