Титулований учасник двох чемпіонатів світу з футболу помер від раку (фото, відео)

На 69-му році життя помер від раку легендарний ексфутболіст «Америки» та збірної Мексики Крістобаль Ортега, повідомила пресслужба клубу. Раніше страшна недуга вбила знаменитого українського футболіста і тренера Михайла Фоменка.

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Півзахисник, якому дали прізвисько Гаррінча, провів у «Америці» всю свою кар'єру (1974—1992 роки), встановивши національний рекорд за кількістю ігор у всіх турнірах (711 зустрічей, 36 м'ячів), а також за кількістю поєдинків у мексиканській примері за один клуб (609).

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У складі «Америки» Ортега став 6-разовим чемпіоном Мексики, тричі виграв Кубку чемпіонів КОНКАКАФ та двічі — Міжамериканський кубок.

У футболці збірної Мексики він у 24 матчах забив 4 м'ячі, взявши участь у чемпіонатах світу 1978 та 1986 років.

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Крістобаля Ортегу, який боровся з раком кілька років, госпіталізували напередодні Нового року через погіршення самопочуття. За кілька днів він помер у лікарні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пішов з життя легендарний футболіст, який грав і забивав у фіналах чемпіонату світу.

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