Новорічні свята позаду. Яскравим спогадом про них, звичайно ж, є подарунки . Одні з них довгоочікувані, інші стали приємним сюрпризом. Однак кожен з нас хоч раз у житті отримував подарунок, який не сподобався. Це могли бути, наприклад, парфуми із запахом, який вам не підходить, посуд, який займає багато місця і при цьому не подобається, або щось з одягу зовсім не у вашому стилі. Згідно зі статистикою, наприклад, у Великій Британії невдалий подарунок отримує кожен п'ятий. Хтось потім віддає подаровану річ у благодійні організації, хтось намагається продати її онлайн чи передарувати, а хтось згодом просто викидає. Масштаби «подарункового спаму» величезні. А це означає, що все це завдає шкоди навколишньому середовищу спочатку при виробництві товарів, а потім, коли вони опиняються на звалищі. Що робити з непотрібними подарунками? І як не дарувати те, що іншим не потрібне? Ці питання «ФАКТИ» поставили експертці зі стилю Ірині Бейлі, яка раніше розповіла, як і кому дарувати вінтажні подарунки.

«Об'ємний в'язаний шарф може стати основою для пледа»

— Справді, не всі новорічні подарунки можуть припасти до душі: то колір не той, то сама річ абсолютно не потрібна, — каже Ірина Бейлі. — Вгадати з подарунком не завжди вдається, навіть якщо людина щиро хотіла порадувати адресата своїм знаком уваги. Не взяти подарунок, який не подобається, або висловити невдоволення було б неввічливим. Спробуйте дати таким речам нове «звучання» та трансформувати їх під свій смак. Якось мені подарували шикарний капелюх, але він виявився на мене малим. Я зробила його декором свого інтер'єру, одягнувши на іграшкову пантеру.

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— Чудова ідея!

— А, наприклад, об'ємний в'язаний або трикотажний шарф, який ви з якихось причин не збираєтеся носити, може стати основою для пледа. У вас, напевно, знайдеться в домі ще кілька шарфів, які лежать у шафі без діла. Зшийте їх уздовж, а по краях розпустіть нитки. Такий незвичайний плед із бахромою зігріє вас у прохолодний зимовий вечір, коли ви дивитеся фільм чи читаєте книгу.

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Ірина Бейлі: «Даруйте те, що прогнозовано викличе в адресата радість» (фото з альбому Ірини Бейлі)

— Давати речам друге життя — те, що зараз роблять багато дизайнерів.

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— Цілком вірно, і ви можете спробувати себе в цьому амплуа. Парфум, запах якого вам не підійшов, можна використовувати в такий спосіб. Купіть недорогі свічки, розтопіть їх, додайте кілька крапель парфумів та зробіть ароматичні свічки, надавши їм бажаної форми. Можливо, у їхньому складі аромат буде не настільки насиченим.

— Багато магазинів за кордоном продовжують термін повернення товарів, придбаних у святковий період. Щоправда, це можна зробити лише за наявності чека. Але ж подарунки дарують зазвичай без чеків!

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— Це так. Та й не попросиш чек — це якось незручно. Згадую ситуацію, як моїй знайомій колись подарували білу валізу. Вона була чудова, але подруга розуміла, що після першої ж подорожі дорога річ втратить вигляд — причому, безповоротно. Не маючи чека, вона поїхала до магазину цього бренду і попросила замінити марку валізу на темну. Їй пішли назустріч, на знак подяки вона купила у них парасольку. Тож завжди можна щось вигадати… Зараз в інтернеті є чимало спеціалізованих платформ, де ви можете продати непотрібну річ і отримати за неї гроші, на які придбаєте те, що вам подобається.

«Повторне використання пакування — чудова ідея»

— Читала, що тільки у Великій Британії щорічно витрачається понад сто мільйонів рулонів пакувального паперу. Звичайно, в більшості випадків, розпакувавши подарунок, люди викидають упакування. Як можна використовувати коробки та обгортковий папір повторно?

— Звичайно, варто зберігати гарний пакувальний папір, навіть якщо розпакування відбулося бурхливо і папір порваний. Обріжте пошкоджений край і обережно скрутіть папір у трубочку! А коробки можна скласти, зробивши їх пласкими. Таким чином вони не займуть у вашому будинку багато місця. І ви зможете заощадити гроші для декору подарунків у наступному сезоні. У всьому світі розумне споживання зараз тренд номер один.

Повторне використання упакування — чудова ідея, але папір та декор мають бути у відмінному стані. Прикрасьте коробку по-новому — яскравим бантом — це виглядатиме красиво. Доповніть стрічку на коробці створеною власноруч листівкою. До речі, зараз популярно дарувати подарунки без упакування. Наприклад, баночку з делікатесним конфітюром просто прикрасьте яскравим червоним або зеленим бантом із намистинами — і ваш адресат буде в захваті.

Зберігайте красиві коробки, акуратно склавши їх, - вони вам ще знадобляться (фото з альбому Ольги Сметанської)

— Застосовуйте креативний підхід, — веде далі Ірина Бейлі. — Щоб довше зберігся шлейф святкового настрою, зробіть зі шматочків обгорткового паперу оригамі та створіть з них об'ємну композицію, наклеївши на картонний лист та оформивши у рамку. Такий артоб'єкт завжди викликатиме у вас і в оточуючих позитивні емоції.

«Те, як ви оформите і піднесете подарунок, скаже близькій для вас людині багато про що»

— У фільмах популярний сюжет, коли непотрібний подарунок робить «коло пошани» серед спільних знайомих і повертається до того, хто дарував. Як уникнути таких ситуацій, якщо ви дарувальник?

— Заздалегідь ненав'язливо візьміть невелике інтерв'ю у того, кому ви маєте намір зробити сюрприз, розпитайте, про що мріє людина. Це збільшить ваші шанси на успіх. Іноді в розмові співрозмовник, сам не підозрюючи, може видати свої бажання. Наприклад, якщо ваша сестра каже: «Як давно я не була на морі…», мабуть, вона зрадіє прикрасі з морською зіркою. А подрузі, яка скаржиться на втому, подаруйте набір косметичних масок для обличчя.

Вручаючи подарунок, нагадайте про розмову, в якій ви дізналися про те чи інше бажання співрозмовника. Цей метод працює безпомилково. Даруйте те, що прогнозовано викликає в адресата радість. Коли ви вручаєте подарунок, у цьому жесті уваги проявляється не лише ваше ставлення до людини, а й підтвердження вашої репутації як друга і як особистості загалом. Адже, навіть якщо ви не вгадаєте з подарунком, то, як ви його оформите і піднесете, скаже близькій для вас людині багато про що — і про ваше ставлення до неї, і про смак…

— Сьогодні особливо популярними є вінтажні подарунки. Кому та як їх дарувати?

— Вінтажні подарунки «люблять» тих, хто їх любить. Це має бути взаємно. Не можна «насильно» змусити людину перейнятися ідеєю вінтажу. Такі подарунки даруйте лише тим, кому це цікаво. Втім, цей принцип дарування поширюється на все — прикраси, парфумерію, ласощі…

Раніше експертка зі стилю Ірина Бейлі розповіла, як вибрати прикраси, що вам підходять, і як поєднувати їх з одягом.

Фото в заголовку з альбому Ольги Сметанської

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