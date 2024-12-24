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Купуємо новорічні подарунки в останній момент: що вибрати

22:27 27 грудня 2024
Купуємо новорічні подарунки в останній момент: що вибрати

Навіть ті, хто готує новорічні подарунки заздалегідь, мабуть, хоч раз зіштовхувалися з покупкою презенту в останній момент. Це означає, що практично всі магазини вже закриті, крім супермаркетів.

Перш за все, це дубайський шоколад. Ці ласощі зараз на піку популярності, але їх досі ще не всі спробували. Фісташкова начинка в поєднанні з нітеоподібним смаженим тістом катаїфі, яке входить до складу багатьох східних десертів, дуже незвичайна. Сьогодні дубайський шоколад — один із найбажаніших подарунків у всьому світі.

Також прекрасна ідея — подарувати екзотичні фрукти (манго, ананас, лайм…), делікатесний сир та незвичайний конфітюр (наприклад, варення з айви). Такий набір нікого не залишить байдужим, особливо в красивій упаковці.

Напередодні свят допізна, як правило, працюють і флористичні салони. Там ви можете вибрати не тільки красиву рослину в подарунок, а й, приміром, декоративні свічки або ялинкові іграшки, які теж можуть стати прекрасним подарунком.

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Раніше розповідали про те, що зараз на Новий рік модно дарувати дорослим дитячі іграшки .

Фото Ольги Сметанської

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