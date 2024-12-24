Купуємо новорічні подарунки в останній момент: що вибрати

Навіть ті, хто готує новорічні подарунки заздалегідь, мабуть, хоч раз зіштовхувалися з покупкою презенту в останній момент. Це означає, що практично всі магазини вже закриті, крім супермаркетів.

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Перш за все, це дубайський шоколад. Ці ласощі зараз на піку популярності, але їх досі ще не всі спробували. Фісташкова начинка в поєднанні з нітеоподібним смаженим тістом катаїфі, яке входить до складу багатьох східних десертів, дуже незвичайна. Сьогодні дубайський шоколад — один із найбажаніших подарунків у всьому світі.

Також прекрасна ідея — подарувати екзотичні фрукти (манго, ананас, лайм…), делікатесний сир та незвичайний конфітюр (наприклад, варення з айви). Такий набір нікого не залишить байдужим, особливо в красивій упаковці.

Напередодні свят допізна, як правило, працюють і флористичні салони. Там ви можете вибрати не тільки красиву рослину в подарунок, а й, приміром, декоративні свічки або ялинкові іграшки, які теж можуть стати прекрасним подарунком.

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Раніше розповідали про те, що зараз на Новий рік модно дарувати дорослим дитячі іграшки .

Фото Ольги Сметанської

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