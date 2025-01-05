Ситуація складна: аналітик про плани рф йти на Дніпропетровщину

Російським військам, які зараз розгорнули активні бойові дії на Покровському напрямку, залишилося лише 7 кілометрів до Дніпропетровської області. Тільки з початку року ворожа армія захопила вісім сіл на південь від стратегічно важливого міста Покровськ. Ймовірно, її просування вже не зупинити, вважає військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.

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«Замість атакувати місто в лоб, російські частини обходять його з півдня — тактика, яка вже кілька разів допомагала подолати спротив українських воїнів, які поступаються за чисельністю. Російські військові майже не зустрічають опору на землі, але часто зазнають атак українських безпілотників. Через брак солдатів ЗСУ можуть лише сповільнити просування противника, але не зупинити його», — пояснив він.

Аналітик вважає, що за кілька тижнів бойові дії можуть перекинутися на Дніпропетровську область.

«Там боїв ще не було. В області, крім мільйонів жителів, проживають сотні тисяч біженців із зон бойових дій на сході та півдні України», — зазначив він.

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Між тим оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко пояснив, чому плани ворога оточити Покровськ можуть провалитися. Також він звернув увагу на проблеми з насиченням окупаційноїармії технікою.

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