Це основна логістична складова: експерт про бої на Курахівському та Покровському напрямках

У промзоні Курахового фіксується просування ворога. Мова йде не лише про територію ТЕС, а й трубний завод. Й наразі основний акцент боїв на Курахівському напрямку буде зміщено до населеного пункту Дачне, зазначає військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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«Це стратегічний населений пункт як для України, так і відповідно окупантів. Він прикриває фактично трасу Курахове — Запоріжжя. Це основна логістична складова Сил оборони України. Відповідно ворог працює над безпосереднім встановленням контролю над цією локацією», — каже експерт.

Коли мине активна фаза бойових дій на Курахівському напрямку, ворог перекине сили у напрямку Покровська, додав Снєгирьов.

«Не випадково після захоплення населеного пункту Шевченко це один з флангів Покровського напрямку. Вороги захочуть розвивати тактичні успіхи вже безпосередньо в напрямку Покровська. Від Шевченка до Покровська відстань до двох кілометрів. Окупанти мають на меті флангове охоплення позицій Сил оборони України, зосереджених в Покровській агломерації. Це відповідно і Мирноград, і Покровськ, далі оперативні тили. Але як і на Курахівському, так і на Покровському напрямку основні бої будуть розгортатися за локації. На Покровському напрямку — це траса Покровськ — Павлоград. До Дніпропетровської області залишилося вже 8 кілометрів. Ці 8 кілометрів ще треба подолати», — каже Снєгирьов.

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Раніше «ФАКТИ» публікували думку військового, який не виключає те, що загарбники зайдуть і в Дніпропетровську область. Відбуватиметься це з метою тиску на Україну або захоплення в цілому.

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