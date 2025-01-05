«Все будет «хорошо»: Вєрка Сердючка показала, як під її пісні зустрічали Новий рік в окупованому Криму

Український шоумен Андрій Данилко, якому в образі Вєрки Сердючки вдалося «підірвати» своїми піснями столицю Швеції Стокгольм, показав, що проти справжньої творчості безсилі будь-які спроби окупантів.



Зокрема, у своїй соціальній мережі Данилко опублікував ролик, в якому показав, як на вулицях окупованого Сімферополя зустрічали Новий рік 2025 рік танцями під відомий хіт Сердючки «Все будет хорошо».

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Особливо яскраво на відео виділяються персонажі Дід Мороз і Снігуронька, які, попри свою асоціацію з російськими казками, долучилися до святкової атмосфери.

«Крим наш! Сімферополь! Новорічна ніч 2025!», — підписав ролик Данилко.

Втім, реакція росіян виявилася передбачуваною: на відео чути обурені коментарі автора, який не приховував свого невдоволення. І це попри те, що трек російськомовний!

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Таким чином, відео від Вєрки Сердючки стало ще одним нагадуванням, що Крим був і залишається українським, навіть всупереч спробам росії насадити свої порядки.

Нагадаємо, Вєрка Сердючка разом з «мамою» та своїм колективом побували цього літа на фестивалі Laima Rendezvous Jurmala у Латвії. Артисти з'явилися на сцені у костюмах уболівальниць, а балет Сердючки — у футболках з антивоєнними гаслами. На фестивалі Сердючка виконала пісні Swedish Lullaby, «Є пропозиція», Russia Goodbay.

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