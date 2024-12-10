Діма Volkanov розповів, як йому жилося під одним дахом з Андрієм Данилком, а Сердючка «підірвала» виступом Стокгольм

Сучасні глядачі знають Діму Волканова як талановитого композитора та виконавця власних пісень, а також те, що він — колишній «улюбленець» нашої мегазірки Вєрки Сердючки.

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Але, виявляється, Андрій Данилко був не просто наставником Діми, але й людиною, яка прийшла йому на допомогу у скрутну хвилину в перші дні війни, коли рідне місто Дмитра Бердянськ було вже окуповане ворогом.

Про це виконавець розповів у програми «Ранок у великому місті».

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Артист орендував квартиру, але під час обстрілів там було ненадійно. Поруч не було ані укриття, ані бомбосховища. Тож Дмитро Волканов зібрав речі та переїхав до Андрія Данилка, який живе на Хрещатику.

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«Другого дня, після початку повномасштабної війни, я йому телефоную, а він чує, що валіза торохтить. Каже: „Дімо, куди ти поїхав?“. Я йому кажу: „Відчиняй двері!“. Я орендував квартиру, де в будинку не було бомбосховища…», — пригадав артист на проєкті «Ранок у великому місті».

Дмитро Волканов прожив з Андрієм Данилком практично два місяці. Артист згадує той період — Київ був порожній, в магазинах неможливо було бодай щось купити, тож вони шукали магазини з продуктами. Ввечері артисти дивилися фільми або серіали. До речі, як зізнається Волканов, Андрій Данилко дуже смачно готує.

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«Можна сказати, майже два місяці прожив у нього в квартирі. Закарбувався в пам'яті ось цей момент порожнього Києва, коли Михайлович мені дає картку і каже: „Йди до всіх магазинів, шукай хоч щось“. Запам'ятаю на все життя цей період, коли вечір, ми дивимося якийсь серіал, він готує, до речі, дуже круто», — зазначив артист.

Своєю чергою, Андрій Данилко також відзначився в Мережі. Шанувальники співака показали фрагмент його виступу у столиці Швеції Стокгольмі.

На концерті Вєрка Сердючка виконала всі свої хіти, включно з «Гоп, гоп, гоп», під який, як видно з ролику, стрибав буквально весь зал. «Слава Україні!» — кричала співачка, на що із залу лунало «Героям слава!».



Нагадаємо, що на початку грудня Верка Сердючка стала одним з переможців української музичної премії.

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