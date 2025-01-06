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Кинута 16-річною матір'ю однорічна дитина кілька днів провела на самоті у порожній квартирі (фото)

11:58 6 січня 2025
В Києві рятувальники врятували дитину, покинуте в квартирі. Фото поліції

Якщо на Львівщині чоловік викрав у своєї колишньої співмешканки 9-місячну дитину, то у Києві поліцейським довелося рятувати хлопчика, якому лише рік — його вдома самого залишила горе-мати.

Як повідомляють в поліції Києва, про замкнену у хаті дитину правоохоронцям повідомили вночі. Це сталося у Дніпровському районі столиці в будинку на вулиці Азербайджанській.

Поліцію викликали свідки, які чули плач із замкненої квартири. Фото поліції

Першими за викликом прибули ювенальні поліцейські, які почули за дверима квартири дитячий плач. На стук в двері ніхто не реагував. Отже, правоохоронці викликали службу КАРС, аби відкрити двері квартири.

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Рятувальники деблокували двері в квартирі, де знаходилася дитина. Фото КАРС

В Київській службі порятунку додали, що після деблокування дверей виявили дитину у вкрай критичному стані. Їй надали першу допомогу та передали медикам швидкої медичної допомоги.

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Однорічному малюку надали допомогу та передали медикам. Фото КАРС

Стан хлопчика, залишався вдома на самоті . Фото поліції

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В поліції додали, що встановили особу матері. Це 16-річна дівчина, яка останній рік проживає у столиці. Наразі поліцейські встановлюють її місцеперебування та шукають родичів горе-матері.

Наразі розпочато кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України — злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до п’яти років .

Нагадаємо, що в Полтаві трансгендер вкрав дитину з перинатального центру. Це сталося через те, що 25-річний чоловік, який ідентифікує себе як жінку, хотів сім'ю.

Фото поліції

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