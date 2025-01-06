Кинута 16-річною матір'ю однорічна дитина кілька днів провела на самоті у порожній квартирі (фото)
Якщо на Львівщині чоловік викрав у своєї колишньої співмешканки 9-місячну дитину, то у Києві поліцейським довелося рятувати хлопчика, якому лише рік — його вдома самого залишила горе-мати.
Як повідомляють в поліції Києва, про замкнену у хаті дитину правоохоронцям повідомили вночі. Це сталося у Дніпровському районі столиці в будинку на вулиці Азербайджанській.
Першими за викликом прибули ювенальні поліцейські, які почули за дверима квартири дитячий плач. На стук в двері ніхто не реагував. Отже, правоохоронці викликали службу КАРС, аби відкрити двері квартири.
В Київській службі порятунку додали, що після деблокування дверей виявили дитину у вкрай критичному стані. Їй надали першу допомогу та передали медикам швидкої медичної допомоги.
В поліції додали, що встановили особу матері. Це 16-річна дівчина, яка останній рік проживає у столиці. Наразі поліцейські встановлюють її місцеперебування та шукають родичів горе-матері.
Наразі розпочато кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України — злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до п’яти років .
Нагадаємо, що в Полтаві трансгендер вкрав дитину з перинатального центру. Це сталося через те, що 25-річний чоловік, який ідентифікує себе як жінку, хотів сім'ю.
Фото поліції186
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