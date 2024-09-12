Щоб утримати партнера, збрехав, що може народити: суд залишив під вартою трансгендера, який викрав немовля з перинатального центру

10 вересня Октябрський районний суд Полтави продовжив запобіжний захід 25-річному чоловікові-трансгендеру, якого підозрюють у викраденні немовляти з Кременчуцького перинатального центру, щонайменше ще на місяць.

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— Він хотів мати сім’ю, а в мене був страх, що я не зможу народити дитину. Довелося йому збрехати, що я людина-гібрид, — заявив на камеру після судового засідання підозрюваний, який попросив не називати його імені й не показувати обличчя. — Я прочитала в Інтернеті, що людина-гібрид може мати дітей, тому так і вийшло. Ми зустрічалися з ним цілий рік, він часто до мене приїжджав…

Молодий чоловік, який ідентифікує себе як жінку, кається у вчиненому злочині й говорить, що в нього не було злого наміру щодо викраденої дівчинки. На цьому, до речі, наголошувала й одна з правоохоронниць, яка була присутньою при затриманні викрадача 16 липня цього року. Мовляв, дитина при вилученні була чистою, для неї були придбані нові дитяча коляска, одяг та купа іграшок…

Затримання викрадача немовляти

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Відомо, що підозрюваний — четверта дитина в багатодітній родині (в нього є три старші сестри й чотири племінники), ніде офіційно не працював, постійних доходів не мав. Проживав в одному з приміських сіл з матір’ю похилого віку, яка, до речі, називає його жіночим ім’ям. Однак при обранні запобіжного заходу Октябрським районним судом Полтави 18 липня цього року заявляв, що його місячний дохід становить 57 тисяч гривень. Швидше за все, таку зарплату мав його хлопець, начебто військовослужбовець.

Чоловік, який підтримував стосунки з підозрюваним, за свідченням сусідів, дійсно гарно ставився до його родини і, певно, мав плани на спільне проживання. В усякому разі на це вказують збудовані, швидше за все, його коштом добротний паркан і ворота. На їхньому фоні старенька занехаяна хата видавалася зовсім жалюгідною. Начебто у планах неформальної молодої сім’ї було її відремонтувати.

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18 липня суд відправив підозрюваного у кіднепінгу до СІЗО терміном на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 60 560 гривень. Трансгендера помістили в чоловічу камеру.

Та протягом відведених двох місяців слідство не до кінця розібралося у цій життєвій драмі, а партнер підозрюваного зник, так і не внісши застави. Тому підсудному знову довелося повернутися за ґрати.

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— Я для себе зробив висновок: не треба заради когось старатися, жертвувати своїм життям, щоб потім сидіти за ґратами. Я скажу так: якби не ця людина — я себе не вигороджую, — мене не було б ось тут, — заявив підозрюваний.

І просив про пом’якшення міри запобіжного заходу.

— Яка є загроза, скажіть? Якби в мене були можливості, то я не був би у СІЗО. А в мене немає можливостей, — звернувся він до суду. — Я прошу, щоб усе було по справедливості, а не так, як ви завжди робите: одразу під варту. Дайте хоча б шанс побути вдома, прийти в себе. Яка загроза? Це неправда. Просто я хочу справедливості. Я бачу, її тут немає.

Адвокатка підозрюваного Олександра Євграфова також просила змінити запобіжний захід на домашній арешт.

— Мій підзахисний розуміє, що переховування йому особисто нашкодить, і він не збирається цього робити. Знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей та документів, що мають значення для кримінального провадження, він можливості не має. Усі докази були вже вилучені органами досудового розслідування, доступу до таких доказів мій підзахисний не має. Проживає із матір’ю похилого віку, яка не здатна наразі сама себе обслуговувати. Він допомагав їй по господарству, — аргументувала адвокатка своє клопотання.

Слідчі обіцяють завершити досудове слідство до 17 жовтня. Тож щонайменше до цієї дати підозрюваний у викраденні дитини залишиться у СІЗО. Якщо, знову ж таки, за нього не внесуть визначену раніше заставу.

Перинатальний центр, де була викрадена дитина

За словами прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури Олександра Рябовола, підозрюваний не має міцних соціальних зв'язків, злочин вчинив у період воєнного стану, а тому без обрання запобіжного заходу у вигляді обмеження особистої свободи є достатня підстава вважати, що останній може переховуватися від органів досудового розслідування або суду. Окрім того, підставою для продовження терміну досудового розслідування є необхідність проведення підозрюваному амбулаторної судово-психіатричної експертизи, яка має зробити висновок щодо його психоемоційного стану, зокрема, його ставлення до скоєного діяння, на основі чого можна буде говорити про його осудність чи неосудність.

Нагадаємо, 14 липня цього року підозрюваний вдерся до післяпологової палати перинатального центру Кременчука. Доки там не було медперсоналу та породіль, він викрав новонароджену Кіру та виніс її у пакеті. Потім на таксі дістався до місця свого проживання, де й утримував дитину.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про іншу гучну справу, що сталася на Київщині: там чоловік викрав у магазині чотирирічну дитину.

Фото: «Суспільне Полтава», Нацполіції Полтавської області

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