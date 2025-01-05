Новий тиждень озолотить: кому зірки обіцяють багатство та удачу після 6 січня

Гороскоп на неділю, 5 січня, розповів, хто сьогодні має великі шанси стати улюбленцем Всесвіту.



А кому новий тиждень, який почнеться завтра, подарує шанс «зривати зірки з неба», розповідає гороскоп, що його публікує видання Styler.

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Рак

Ракам посміхнеться удача — як на роботі, так і в особистому житті. На вас чекають підвищення або премія. Не опускайте руки й рухайтесь вперед. У вас вистачить сил подолати всі труднощі й отримати бажаний результат.

Терези

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Терези мають зосередитись на кар'єрі. Окресліть свої цілі й підкорюйте нові висоти. Не варто витрачати час на те, що не допоможе досягти успіху.

Стрілець

Стрільці мають можливість здобути прихильність начальства й отримати підвищення на роботі. Але не прагніть догодити всім, хто може вплинути на ваш успіх, дотримуйтесь балансу й не дозволяйте користуватися вашою добротою.

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Телець

Терезам доведеться вирішувати проблеми з грошима. Ви знайдете причину невдач, прорахуєте всі варіанти й ситуація значно зміниться. На вас чекає дуже щедра нагорода.

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Раніше ми розповідали, які п'ять знаків зодіаку досягнуть успіху у січні.

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