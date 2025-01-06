«Терен» у шоці: учасниця Холостяка знайшла кохання на проєкті

Учасниця тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» Анастасія Анісімова розповіла про зміни у особистому житті. Під час випуску фінального епізоду «Життя після проєкту» Настя зізналася, що вже не самотня, а її обранець Єгор — працював освітлювачем у реаліті «Холостяк». Після виходу дівчини з проєкту, Єгор запропонував їй зустрітися, вони почали спілкуватися, а згодом Настя переїхала до хлопця з Харкова у Київ.

ВІДЕО ДНЯ

«Я запамʼятала його на знімальному майданчику і було приємно, що йому не все одно на мої почуття, — розказала дівчина у випуску „Життя після проєкту“. — Ми почали спілкуватися і одразу знайшли спільну мову, ніби давно були знайомі. У мене в житті такого ще не було — я побачила людину, подивилася в очі і все… Це дуже швидка закоханість. Це мої перші стосунки, де я відчуваю спокій».

На сторінці «Холостяка» у соціальній мережі підписники відреагували на новину та пораділи за Настю.

«Вони дуже схожі», — написали у коментарях.

РЕКЛАМА

«Красунчики, щастя їм, — висловили побажання. — Можливо все».

РЕКЛАМА

«Круто, він дійсно їй підходить, як на мене, — вирішили підписники. — І набагато гарніший за „Терена“. „Терен“, звісно, в шоці, прийшла за нього боротися, пішла з другим».

РЕКЛАМА

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» фіналістка «Холостяка» Анастасія розповіла про залаштунки реаліті.

676

Читайте нас у Facebook