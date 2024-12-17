Була шокована: колишня учасниця «Холостяка» про рішення «Терена» та її почуття до нього

Одна з фавориток тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» (СТБ) Настя Анісімова вже пережила вихід з проєкту. Дівчина каже, що залишила позаду сльози та розгубленість після рішення Олександра «Терена» і зараз відчуває тільки вдячність. В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Настя згадала про свої почуття до Холостяка, стосунки з учасницями та перші дні після виходу з реаліті.

«Відчувала якийсь незрозумілий холод»

— Насте, наскільки неочікуваним був для вас вихід з проєкту?

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— Дуже неочікуваним. Я до останнього гадала, що Олександр не попрощається зі мною і дасть мені троянду. Коли ми танцювали, я відчувала якийсь незрозумілий холод з його боку, але після того, як запитала його, що він відчував до мене під час танцю, він сказав, що все круто, й не промовив жодного поганого слова. Це дало мені впевненість, що все добре. Можливо, він був просто втомлений чи не в романтичному настрої, тому я не пояснювала свою поведінку, а просто сказала, що хочу більше поцілунків. І тому, коли він не дав мені троянду, я була шокована й дуже засмучена.

"Коли Олександр не дав мені троянду, я була дуже засмучена", - зізнається Настя (фото СТБ)

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— Про що думали, стоячи на Церемонії троянд перед Холостяком?

— Лише про те, що переживаю і дуже не хочу, щоб наша історія так швидко закінчилася, бо у мене справді виникли дуже великі почуття до Олександра. Звісно, в мене було бажання поговорити з ним, пояснити, що він неправильно зрозумів мої жарти. Я б йому хотіла пояснити, що підтримую його ідеали й необхідність трансляції важливих ідей через свій блог. Але…

— Як гадаєте, чому Холостяк прийняв таке рішення?

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— Він до кінця не зрозумів мене й не до кінця розкрив мою жіночність. Але насправді я розумію, що жодне слово чи жарт не мають такої ваги, коли людина по-справжньому закохана. В нього просто не виникли такі почуття до мене, як у мене до нього.

"В Олександра просто не виникли такі почуття до мене, як у мене до нього", - вважає Настя (фото СТБ)

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— Ви дійсно зізнавалися, що закохуєтесь у «Терена». Як змінилися ваші почуття зараз?

— Коли я зізналася Олександру, що закохуюсь у нього, це було через моє минуле, коли я не встигла сказати важливі речі важливій для мене людині. Наразі пройшло багато часу, і мої почуття до Олександра змінилися. Тепер я відчуваю лише вдячність за ті емоції, які ми пережили разом. У мене немає образи на нього, я йому бажаю тільки щастя.

За словами Насті, вона не ображається на Олександра та бажає йому щастя (фото СТБ)

«Деякі дівчата викликають у мене не тільки позитивні емоції»

— Шкодуєте про щось, що відбувалося у проєкті?

— Я не жалкую про свою участь у проєкті та ні про що, що казала чи робила в шоу. У мене тільки позитивні спогади про це реаліті. Можливо, знаючи, що дівчата казали про мене за кадром, я б не була така критична у своїх коментарях до деяких з них. Можливо, я б поводилася серйозніше поруч з Олександром, але я дуже задоволена тим, що маю зараз, і на 100% впевнена, що нічого не змінювала б.

— Що перше зробили, повернувшись додому?

— Обійняла свою матусю та подзвонила сестричці. Ми з нею одразу зустрілися, і я дуже довго розповідала про емоції, які пережила на проєкті. Їхня підтримка, теплі слова та любов дуже допомогли мені швидко відійти від суму, який відчувала після того, як Олександр попрощався зі мною.

— Чи підтримуєте стосунки з дівчатами-учасницями?

— Наразі я майже не підтримую стосунки з дівчатами, однак, можливо, в майбутньому це зміниться. Деякі з них дійсно викликають у мене не тільки позитивні емоції. Деякі вважали мене маленькою дівчинкою. Однак за кадром і у спілкуванні це ніяк не відчувалося. Жодна з дівчат не підходила до мене й не казала це в обличчя. Я дізналася про таку думку вже з екрана телевізора. Щодо тих, хто активно про це розповідав на проєкті, це були саме ті дівчата, які жодного разу зі мною не спілкувались за кадром. Вони взагалі не мають уявлення, яка я є насправді, і їхня думка абсолютно скептична та висмоктана з пальця. Вони зробили цей висновок тільки через мою зовнішність, але точно не через мої внутрішні якості.

— Як змінив ваше життя проєкт «Холостяк»?

— Завдяки йому я змогла дуже багато зрозуміти про себе та свої бажання. Мала багато часу, щоб зрозуміти, якого чоловіка хочу бачити поруч із собою та які у мене ідеали стосунків. Тепер точно знаю, що хочу родину та з яким саме чоловіком.

"Завдяки проєкту я змогла дуже багато зрозуміти про себе та свої бажання", - відверто каже Настя Анісімова (фото СТБ)

— І досі вірите, що на проєкті можна зустріти кохання?!

— Вірю та знаю, що на реаліті можна зустріти кохання. Цей проєкт справжній. Він про кохання, любов і почуття. Я вдячна всій команді телеканалу, що мала змогу взяти у ньому участь.

Всі подробиці найскандальнішого випуску «Холостяка» читайте тут.

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