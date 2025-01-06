«Це непристойно!»: популярна акторка обурила мережу

Популярна акторка, зірка серіалу «Кріпосна» Ксенія Мішина, яка образилася на критику, вкотре шокувала своїх шанувальників. На сторінці у соціальній мережі Ксенія виклала відверті світлини й філософський допис про свої бажання.

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«Новий рік розпочався, і знаєте що? — розмірковує Мішина під своїми оголеними фото. - Все буде так, як ви цього захочете.

Наприклад:

Бути зухвалою, коли всі чекають тиші.

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Бути яскравою, коли світ стає сірим.

Бути сміливою, навіть коли страшно.

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Цей пост — не про ідеали й не про зовнішнє. Це про свободу. Свободу бути собою, зростати, ламати навʼязані шаблони, і створювати свої правила. Цей рік може стати будь-яким. Це залежить тільки від нас".

Фото Ксенія Мішина розмістила на своїй сторінці у соціальній мережі

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«Божественна краса», — підтримала колегу Наталка Денисенко.

Але не всі шанувальники акторки прийшли у захват від її думок та світлин.

«Не розумію. Красива — не спорю, але навіщо такий образ оголений. Ну це непристойно!!!» — обурилися у коментарях.

«Ну що, фігура гарна! — відповіли на світлини. — Але „не хочеться вас“! Нема сексуальності! Хм…»

«В жінці повинна бути якась загадковість, а тут, як то кажуть, все напоказ… примітивно якось…» — обурилися у дописах.

Раніше Ксенія Мішина відверто розповіла про особисте.

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