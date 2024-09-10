«Цього немає»: Ксенія Мішина відверто розповіла про особисте

Популярна акторка, зірка серіалу «Кріпосна» та колишня «Холостячка» Ксенія Мішина, яку нещодавно затримала поліція, відверто розповіла про свої стосунки. На сторінці у соціальній мережі Ксенія відповіла на питання підписників, які, у тому числі, стосувалися особистого. Акторка розповіла як відноситься до важливості стосунків, які книжки читає та як часто плаче.

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Відомо, що останні роки Ксенія дуже уважно ставиться до свого харчування, займається спортом та вивчає психоаналіз. Нещодавно разом з сином вона була у США, де давала майстер-класи з акторства.

«Наша психіка любить побути в стані жертви, — написала Ксенія, відповідаючи, чи любить себе пожаліти. — Це зручно, але іноді я свідомо дозволяю собі поплакати та виплеснути цю енергію, розуміючи, що це не вирішить проблему».

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На прохання порекомендувати якусь книгу, Ксенія запропонувала Юнга «Синхронистичність».

«Я читаю доволі складну літературу, — написала Мішина. — Художка, романтик, поплакати — вже в минулому».

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Ксенія зізналась, що для неї бути успішною людиною означає «тримати все під контролем».

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Підписників цікавило, чому поруч з такою жінкою немає чоловіка.

«Якщо ви чогось не знаєте чи не бачите, це не означає, що цього немає, — відповіла акторка. — Перестаньте сенс життя бачити у стосунках».

Раніше українськи зірки поділилися своїми дитячими світлинами.

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