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«Цього немає»: Ксенія Мішина відверто розповіла про особисте

15:42 10 вересня 2024
Ксенія Мішина

Популярна акторка, зірка серіалу «Кріпосна» та колишня «Холостячка» Ксенія Мішина, яку нещодавно затримала поліція, відверто розповіла про свої стосунки. На сторінці у соціальній мережі Ксенія відповіла на питання підписників, які, у тому числі, стосувалися особистого. Акторка розповіла як відноситься до важливості стосунків, які книжки читає та як часто плаче.

Відомо, що останні роки Ксенія дуже уважно ставиться до свого харчування, займається спортом та вивчає психоаналіз. Нещодавно разом з сином вона була у США, де давала майстер-класи з акторства.

«Наша психіка любить побути в стані жертви, — написала Ксенія, відповідаючи, чи любить себе пожаліти. — Це зручно, але іноді я свідомо дозволяю собі поплакати та виплеснути цю енергію, розуміючи, що це не вирішить проблему».

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На прохання порекомендувати якусь книгу, Ксенія запропонувала Юнга «Синхронистичність».

«Я читаю доволі складну літературу, — написала Мішина. — Художка, романтик, поплакати — вже в минулому».

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Ксенія зізналась, що для неї бути успішною людиною означає «тримати все під контролем».

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Підписників цікавило, чому поруч з такою жінкою немає чоловіка.

«Якщо ви чогось не знаєте чи не бачите, це не означає, що цього немає, — відповіла акторка. — Перестаньте сенс життя бачити у стосунках».

Раніше українськи зірки поділилися своїми дитячими світлинами.

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