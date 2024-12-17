Світ повний суддів: Ксенія Мішина образилася на критику

Популярна акторка та ведуча Ксенія Мішина, яка нещодавно покинула ранкове шоу, відверто звернулася до своїх шанувальників. На сторінці у соціальній мережі Ксенія виклала світлини та допис, у якому пояснює своє ставлення до думок інших людей та критики на свою адресу.

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«Світ повний суддів, — поділилася своїми думками з підписниками Ксенія. — Хтось побачить твої кроки вгору і вирішить, що ти помилився, хтось назве твій шлях випадковістю. Але хіба важливо, що говорять? Істина не кричить — вона живе тихо, всередині.

У кожного своя правда, як і свій шлях. Істина — не в її універсальності, а в тому, наскільки вона близька тобі. Бути собою — це не привілей, це природне право. А отже, ти вже сильніший за будь-які сумніви, думки та судження".

Підписники відреагували на слова акторки та поділилися у коментарях своїми думками.

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«Мудрі слова дорослої жінки… ви молодець», — підтримали Ксенію.

«Мене взагалі не цікавить чужа думка))», — написали шанувальники.

«Захоплююсь вами завжди», — зізналися у коментарях.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Ксенія Мішина мала страх самотності.

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