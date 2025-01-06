Тільки не у холодильнику: як зберігати огірки, щоб вони довше залишалися свіжими

Огірки мають багато переваг, але є і один особливий недолік: вони швидко псуються. Однак виявилося, що це значною мірою помилкове враження, яке є наслідком нашої невміння правильно їх зберігати. Мовляв, навіщо їх купувати, а потім діставати з холодильника запліснявілими.

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Вже тут проявляється типова помилка, пише сайт pysznosci. Холодильник і огірки — слова, які не повинні стояти в одному реченні.

Огірки не люблять, коли їх кладуть в холодильник. Ці овочі погано переносять температуру нижче 10 градусів за Цельсієм, а от при кімнатній температурі залишаються свіжими набагато довше. Найгірше місце для них — це задня стінка холодильника, адже там найхолодніше. Якщо вам доведеться покласти їх у холодильник, нехай хоча б лежать у дверцятах.

Однак низькі температури — не єдина причина, чому огірки швидко втрачають якість. Також не можна розміщувати їх біля деяких… овочів і фруктів. Особливо слід уникати зберігання їх поруч з бананами, яблуками та помідорами, тобто продуктами, які виділяють велику кількість етилену. Саме через цю речовину огірки втрачають свою твердість і хрускіт.

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Нагадаємо, як правильно зберігати овочі, коли немає світла.

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