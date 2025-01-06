Військовий збір для ФОПів: у яких випадках його можна не платити

В Україні фізичні особи-підприємці 1 та 2 групи у 2025 році сплачуватимуть військовий збір у розмірі 800 грн.

За інформацією Державної податкової служби, деякі ФОПи можуть не сплачувати військовий збір впродовж одного календарного місяця на рік: на час відпустки; під час хвороби, якщо у підприємця є затверджений витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності, (лікарняний від 30 днів і більше).

ВІДЕО ДНЯ

Інформацію про терміни щорічної відпустки та про тимчасову непрацездатність треба подавати разом із заявою у довільній формі.

Така можливість є у ФОПів, які сплачують єдиний податок, але не користуються послугами найманих працівників. Ця норма закріплена у «Перехідних положеннях» Податкового кодексу України.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що для сплати військового збору необхідно використовувати спеціальні бюджетні рахунки, реквізити яких можна знайти на офіційному вебпорталі Державної податкової служби України. Треба уважно слідкувати за правильністю реквізитів, щоб уникнути помилок у процесі перерахування коштів. Зокрема, необхідно вказувати код класифікації доходів бюджету 11 011 700 та назву рахунку «Військовий збір, що підлягає сплаті фізичними особами — підприємцями на спрощеній системі оподаткування».

Як писали «ФАКТИ», з 1 січня 2025 року українські ФОПи мають платити на 40% більше податків.

РЕКЛАМА

Фото: Pixabay

РЕКЛАМА

57

Читайте нас у Facebook