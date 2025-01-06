Овнам та Левам — відпочинок, Ракам та Терезам — важливі проекти: гороскоп на вівторок, 7 січня

Астрологи, які раніше склали фінансовий гороскоп на поточний тиждень, розповіли, яким буде день 7 січня, повідомляє ТСН.

Козеріг

Козерогам необхідно налаштувати себе на роботу. Не варто відволікатися на вирішення другорядних завдань.

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Водолій

Водоліям не варто звертати увагу на побутові проблеми навіть, якщо вони здаються справжньою трагедією. Вже завтра вони не згадаються.

Риби

У Риб день не підходить для ухвалення серйозних рішень. Процес ухвалення рішення треба відкласти, оскільки в інший час на ситуацію можна буде по-іншому поглянути.

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Овен

Овнам цей день бажано присвятити відпочинку, тому що досягти необхідних результатів на роботі сьогодні все рано не вдасться.

Телець

Тельцям треба сьогодні стримувати негативні емоції. Якщо дозволити їм вийти назовні, можна поставити себе у незручне становище.

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Близнюки

Близнюкам потрібно постаратися зробити роботу в першій половині дня, інакше після полудня все валитиметься з рук.

Рак

Ракам можна взятися за справи, які вони відкладали на невизначений час, навіть якщо ці справи раніше здавались надто складними.

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Лев

Левам можна присвятити час відпочинку, оскільки, швидше за все, справи, які вони намітили на цей день, великої важливості не мають, а отже, можуть зачекати.

Діва

Дівам важливо стримувати своє невдоволення, навіть якщо воно матиме під собою підстави. Інакше це може призвести до тривалих сварок.

Терези

Терезам день бажано присвятити підготовці до роботи над проектом, який раніше був відкладений на потім.

Скорпіон

Скорпіонам не варто сваритися з малознайомою людиною, навіть якщо вона спровокує вас на негативну реакцію.

Стрілець

У Стрільців будь-які справи, за які вони візьмуться, вимагатимуть уважності та організованості.

Раніше «ФАКТИ» опублікували східний гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня.

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