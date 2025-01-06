У січні гроші від «Національного кешбеку» не надійдуть, але українців просять не хвилюватись

Українці отримають кошти від «Національного кешбеку» за грудень у лютому. Про це повідомили в «Дії».

«У грудні ви накопичили на 180 мільйонів гривень більше Національного кешбеку, ніж за листопад. 436 мільйонів гривень! Кошти полетять на картки наприкінці лютого — не переймайтеся, жодних затримок, це лише особливості бюджетного процесу. Щомісяця на картку Національного кешбеку повертається 10% від суми, яку ви витратили на українські товари. А їх сотні тисяч. Максимально за місяць можна отримати до 3 000 гривень кешбеку. Оформлюйте картку Національного кешбеку зі стартового екрана Дії і витрачайте з неї на найважливіше: комуналку; донати; військові облігації; медицину; освіту», — йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, що вже 4,5 млн українців та українок накопичують кешбек від держави за купівлю українського. Програма «Національний кешбек» реалізується Міністерством економіки України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Національним банком, Кабінетом Міністрів України, Державною податковою службою та іншими партнерами. Технологічну підтримку забезпечує міжнародна платіжна система Mastercard, а операційним партнером є Visa.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в сервісі державних послуг «Дія» повідомили про створення інтерактивних карт з переліками аптек та книгарень, які доєдналися до програми «Зимова єПідтримка» і в яких люди, які отримали на карту «Національний кешбек» по тисячі гривень допомоги можуть витратити ці кошти.

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Фото: Дія

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