Повний провал: нардеп розповів про оцінку Мінекономіки програм «Національний кешбек» та «тисяча Зеленського»

Національні програми «Національний кешбек» та «тисяча Зеленського», покликані допомогти економіці та пересічним українцям, раз у раз стрясають скандали. Але як з'ясувалося, їхня ефективність для української економіки виявилася дуже сумнівною на рівні 0,001% та 0,023% ВВП відповідно.

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Такі дані наводить народний депутат України Ярослав Желєзняк на своєму Telegram-каналі. При цьому політик посилається на офіційні дані оцінки Міністерства економіки України та прикладає скріншот.

За його словами, розрахунки департаменту стратегічного планування Мінекономіки показують, що «кешбек» приніс цілих +0,001% ВВП, що є «дуже „потужним“ результатом — пропорційним тому пафосу, з яким цей ідіотизм запускали» , — іронізує політик.

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Програма «Тисяча Зеленського» принесла 0,023% ВВП.

«Що й слід було довести. Не знаю, як вони вважали зростання ВВП, але гадаю це просто збільшення державного споживання. За такою логікою та збільшення зарплат прокурорам та пенсіям суддям більше зростання ВВП принесло. Цікаво, скільки + ВВП за розрахунками чиновників було б просто не забирати ці 10−15 млрд грн у армії? , — запитує Ярослав Железняк.

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Раніше міністерство економіки України вже відхрестилося від скандальної вимоги банків щодо розкриття банківської таємниці під час оформлення «тисячі Зеленського».

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