В Україні створили інтерактивну карту аптек та книгарень, в яких можна розплатитися «тисячами Зеленського»
В сервісі державних послуг «Дія» повідомили про створення інтерактивних карт з переліками аптек та книгарень, які доєдналися до програми «Зимова єПідтримка» і в яких люди, які отримали на карту «Національний кешбек» по тисячі гривень допомоги можуть витратити ці кошти.
Интерактивні карти створено на сайті 1000.me.gov.ua. Так, мапу книгарень можна знайти за адресою https://1000.me.gov.ua/perelik-knyharen, а мапу аптек — за адресою https://1000.me.gov.ua/perelik-aptek.
«На мапах вже позначені філії та лікомати 4 найбільших мереж аптек та 15 мереж книгарень і видавництв. Перелік зростає, а мапа ставатиме тільки зручнішою», — додали в «Дії».
До речі, деякі отримувачі допомоги, здебільше люди похилого віку, скаржилися, що у банках та в поштових відділеннях їм відмовляються нараховувати тисячу гривень через те, що вони власники «кнопкових» телефонів. У «ПриватБанку», в «Ощадбанку», а також в «Укрпошті» розповіли, що потрібно робити в таких випадках.
А громадянам-боржникам варто знати, що у разі наявності судового рішення, з їхніх карток «Національний кешбек», на які нараховують допомогу, можуть стягнути кошти.
Фото «Дії»46
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