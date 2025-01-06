Тельцям — несподівані новини від «Пажу Жезлів», Левам — сюрприз від «Тузу Кубків»: Таро-прогноз на 7 січня
Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на вівторок, 7 січня 2025 року. Людей чекають випробування та радість перемог, пише slovofraza.com.
КОЗЕРІГ — Верховна Жриця
Козерогам варто більше довіряти своїм внутрішнім відчуттям, особливо у складних ситуаціях. Слухайте свою інтуїцію.
ВОДОЛІЙ — Сила
Водоліям важливо знаходити баланс між енергією та спокоєм. Використовуйте свою енергію конструктивно.
РИБИ — Шістка Меч
Риби можуть відчути полегшення, рухаючись до нових обріїв. Це слушний час для початку нового етапу в житті.
ОВЕН — Дев'ятка Жезлів
Овни можуть відчути необхідність захищати свої позиції або впоратися з емоційною напругою. Сьогодні важливо припинити концентруватися на розчаруваннях.
ТЕЛЕЦЬ — Паж Жезлів
На Тельців чекають несподівані новини чи пропозиції. Це може бути шанс вийти межі звичного кола інтересів.
БЛИЗНЮКИ — П'ятірка Мечів
Близнюки можуть зіткнутися з напруженою ситуацією, яка потребує тактовності та вміння відстоювати свої інтереси. Намагайтеся уникати провокацій.
РАК — Імператор
Раки мають усвідомити важливість порядку у своєму житті. Виявіть рішучість та візьміть на себе відповідальність за свої дії.
ЛЕВ — Туз Кубків
Левів чекає день, наповнений щасливими моментами та приємними сюрпризами. Це чудовий час для зміцнення відносин.
ДІВА — Шістка Мечів
Дівам належить прийняти важливе рішення, яке може змінити їхнє життя на краще. Використовуйте цей день для планування та підготовки до нових викликів.
ТЕРЕЗИ — Диявол
Терези можуть потрапити під вплив шкідливих звичок. Важливо вжити заходів для звільнення від непотрібних обмежень.
СКОРПІОН — Шістка Жезлів
Скорпіонів чекає успіх та визнання. Це слушний час для зміцнення зв'язків з оточуючими та прийняття похвали за досягнення.
СТРІЛЕЦЬ — Паж Мечів
Стрільцям важливо бути відкритим для нових ідей та активно вивчати навколишній світ. Можливо, доведеться шукати відповіді на складні запитання.
Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на 7 січня.841
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