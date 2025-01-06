42.05 / 42.73 43.74 / 44.49
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Тельцям — несподівані новини від «Пажу Жезлів», Левам — сюрприз від «Тузу Кубків»: Таро-прогноз на 7 січня

8:47 7 січня 2025
Таро-прогноз на 7 січня 2025 року

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на вівторок, 7 січня 2025 року. Людей чекають випробування та радість перемог, пише slovofraza.com.

КОЗЕРІГ — Верховна Жриця
Козерогам варто більше довіряти своїм внутрішнім відчуттям, особливо у складних ситуаціях. Слухайте свою інтуїцію.

ВОДОЛІЙ — Сила
Водоліям важливо знаходити баланс між енергією та спокоєм. Використовуйте свою енергію конструктивно.

РИБИ — Шістка Меч
Риби можуть відчути полегшення, рухаючись до нових обріїв. Це слушний час для початку нового етапу в житті.

РЕКЛАМА

ОВЕН — Дев'ятка Жезлів
Овни можуть відчути необхідність захищати свої позиції або впоратися з емоційною напругою. Сьогодні важливо припинити концентруватися на розчаруваннях.

ТЕЛЕЦЬ — Паж Жезлів
На Тельців чекають несподівані новини чи пропозиції. Це може бути шанс вийти межі звичного кола інтересів.

РЕКЛАМА

БЛИЗНЮКИ — П'ятірка Мечів
Близнюки можуть зіткнутися з напруженою ситуацією, яка потребує тактовності та вміння відстоювати свої інтереси. Намагайтеся уникати провокацій.

РАК — Імператор
Раки мають усвідомити важливість порядку у своєму житті. Виявіть рішучість та візьміть на себе відповідальність за свої дії.

РЕКЛАМА

ЛЕВ — Туз Кубків
Левів чекає день, наповнений щасливими моментами та приємними сюрпризами. Це чудовий час для зміцнення відносин.

ДІВА — Шістка Мечів
Дівам належить прийняти важливе рішення, яке може змінити їхнє життя на краще. Використовуйте цей день для планування та підготовки до нових викликів.

ТЕРЕЗИ — Диявол
Терези можуть потрапити під вплив шкідливих звичок. Важливо вжити заходів для звільнення від непотрібних обмежень.

СКОРПІОН — Шістка Жезлів
Скорпіонів чекає успіх та визнання. Це слушний час для зміцнення зв'язків з оточуючими та прийняття похвали за досягнення.

СТРІЛЕЦЬ — Паж Мечів
Стрільцям важливо бути відкритим для нових ідей та активно вивчати навколишній світ. Можливо, доведеться шукати відповіді на складні запитання.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на 7 січня.

841

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Банківські картки можуть блокувати, фото з відкритих джерел

Зняття грошей — не частіше 3 разів на місяць: за що українцям почнуть блокувати картки

Гороскоп на 7 січня 2025 року

Овнам та Левам — відпочинок, Ракам та Терезам — важливі проекти: гороскоп на вівторок, 7 січня

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 січня 2025 року

Час сміливих та амбітних: кому зі знаків зодіаку більше за інших пощастить на тижні 6 — 12 січня

У парламент внесли проект закону про штрафи для автовласників, які продають машини зі скрученим пробігом. Фото Патрульної поліції України

«Проблема набула загрозливого характеру»: у Раді готують новий великий штраф для автомобілістів

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту