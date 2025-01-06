Близько 130 безпілотників атакували Україну в хрещенську ніч: уламки збирали у п'яти областях (фото)

У ніч проти 6 січня 2025 року, на Богоявлення, як і на Різддво у 2024 році, росіяни атакували Україну з повітря, застосувавши ракети та ударні БпЛА.

ВІДЕО ДНЯ

За даними командування Повітряними силами ЗСУ, росіяни вдарили двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із південного напрямку та 128-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф).

Станом на 09:00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59 та 79 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Влучань не зафіксовано. 49 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Через падіння збитих ворожих безпілотників є пошкодження будівель підприємств, установ та приватних будинків на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Київщині. Попередньо без жертв та постраждалих.

РЕКЛАМА

Зокрема, поліція Київської області повідомляла, що наразі відомо про пошкодження двох приватних будинків та транспортного засобу. На щастя, люди не постраждали.

На Київщині уламками дронів пошкоджені два будинки. Фото поліції

РЕКЛАМА

В Київській області пошкодження внаслідок атаки дронів зафіксували в житловому секторі і на залізниці. Фото поліції

Тим часом в «Укрзалізниці» повідомляли, що було пошкоджено контактну мережу залізниці на Київщині. Але близько 8 годину ранку ремонтрі роботи були завершені — рух потягів дільницею відкрили. Втім, деякі рейси можуть курсувати із затримками.

РЕКЛАМА

В Повітряних силах попереджали, що ранком 6 січня в Украну з півночі заходили нові російські ударні дрони.

Нагадаємо, що днями російські загарбники завдали 11 ударів КАБами по Степногірську Запорізької області. В місті був зруйнований пʼятиповерховий будинок, загинув чоловік.

Фото поліції

108

Читайте нас у Facebook