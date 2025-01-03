Атака російських безпілотників на Україну: скільки цілей знищила ППО

У ніч на 3 січня противник атакував Україну 93-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів з Брянська, Міллерово та Орла.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, зазначили у Повітряних силах.

«Станом на 09.00 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській областях», — йдеться у повідомленні.

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Ще 26 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, один — ще залишається в українському небі.

Внаслідок російської дронової атаки зафіксовано кілька влучань ударних БпЛА по приватних підприємствах та багатоквартирних будинках на Донеччині та Чернігівщині, додали військові.

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Також збиті «шахеди» завдали шкоди і на Київщині — у кількох районах пошкоджено приватні будинки та авто. На Київщині внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, четверо поранені.

За даними ДСНС, на Білоцерківщині пошкоджено 4 приватні житлові будинки та одну господарчу споруду. В одному з будинків виникла пожежа — її ліквідовано рятувальниками. Три людини постраждало.

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У Броварському районі пошкоджено вантажний автомобіль, в результаті чого загинув 26-річний водій.

На Фастівщині, через падіння уламків травмовано молоду жінку. Наразі їй надають медичну допомогу у районній лікарні.

Як повідомляли «ФАКТИ», напередодні російські військові скинули на Степногорськ на Запоріжжі понад десяток керованих авіабомб. Загинув чоловік, зруйновано житлову п'ятиповерхівку.

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