Хотів її так сильно: Андре Тан вразив зізнанням

Відомий дизайнер Андре Тан, який назвав головні кольори зимового сезону, зізнався у своїй давній мрії. Виявилось, що коли йому було дванадцять років, Андре мріяв про леопардову сорочку, але так і не наважився її пошити. І от, нарешті, його мрія здійснилася.

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Про це Тан розповів на своїй сторінці у соціальній мережі та виклав відео, на якому сидить за швацькою машинкою.

- У 12 років я мріяв про леопардову рубашку, — розповів дизайнер. — Хотів її так сильно, що вечорами перед сном уявляв, як стою перед дзеркалом і милуюся собою в ній. Але тоді я так її і не пошив.

Чесно? Боявся. Що скажуть інші? Що подумають? Чи не буде смішно? І поки я вагався, роки минали.

А нещодавно я побачив на показі Saint Laurent ту саму леопардову сорочку з моїх уяв + анімалістичний принт наразі дуже актуальний, і щось в мені клацнуло. Я згадав того малого, що мріяв, але не наважився. І в цьому році я пообіцяв собі робити лише те, що справді хочу, тож вирішив, що ця сорочка буде дуже символічним початком!

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Я пошив цю рубашку. Для того малого, що боявся. Для себе теперішнього, який більше не хоче чекати… Життя — це зараз. Не колись. Не потім. Тож якщо в душі живе твоя «леопардова рубашка» — час її пошити.

Підписники підтримали дизайнера та поділилися своїми сподіваннями.

- З мрій сміються лише дурні, або ті хто не мають мрій, якщо це ваша мрія, то саме час її втілити в життя, — написали у відповідь.

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- Ой, як клас, дякую Вам, — підтримали Тана. — Не уявляєте, як тепло стало на душі при перегляді цього відео. Так, люди, не бійтеся ЖИТИ.

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