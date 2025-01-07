Підприємець розповів, чого бізнес чекає від Міноборони

За час повномасштабної війни Збройні сили довели, що здатні робити справжні дива. Але для Перемоги й миру країні необхідна не лише героїчна армія, а й прозоре, деполітизоване, професійне Міністерство оборони. Про це у своїй колонці пише підприємець і волонтер Олег Мітрохін.

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Серед головних необхідних кроків Мітрохін виділяє деполітизацію міністерства і його очищення від політичної конкуренції. Міністерство має бути колективним технократом, який працює виключно в інтересах армії та держави, а не окремих політиків, псевдоактивістів чи сірих кардиналів, підкреслює підприємець.

Для боротьби з корупцією Мітрохін пропонує повернути повноцінну процедуру торгів, в тому числі контроль з боку Антимонопольного комітету, а також впровадити довгострокове планування й стабільні вимоги до постачальників. «Найважливіше, що ми маємо наслідувати у наших західних партнерів, — досвід стратегічного довгострокового планування закупівель», — переконаний бізнесмен.

Ще однією практикою, яку ми маємо наслідувати у наших партнерів, є локалізація. Тобто пріоритет закупівлі необхідного для армії у національних виробників — так працюють у США, Франції, Британії й інших країнах НАТО. Бо це виступає довгостроковою гарантією безпеки, пояснює підприємець.

Все це можливе лише за принципово інших вимог до якості управління на всіх рівнях міністерства. Головне KPI Міноборони — якісне і вчасне забезпечення бійців на фронті, резюмує Мітрохін.

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Олег Мітрохін — бізнесмен, власник компанії МІК. Компанія МІК — провідний український виробник спецодягу для різних галузей, зокрема для промисловості, будівництва та сфери безпеки.

Раніше Олег Мітрохін зазначав, що 40% грошей, сплачених українському виробнику, повертаються до бюджету.

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