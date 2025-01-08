Українські безпілотники «навідалися» до російського Енгельса: горить нафтобаза (фото, відео)

Нещодавно українські ударні безпілотники атакували нафтобазу в Смоленській області росії, а у ніч проти 8 січня потужний вибух пролунав в районі міста Енгельс Саратовської області. В тому районі розташовані нафтабаза, а також військова авіабаза, з якої вилітають літаки стратегічної авіації зс рф, аби атакувати ракетами Україну.

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В російському міноборони заявили, що «ПВО перехопила та знищила 32 українські безпілотники»: 11 — над територією Саратовської області, чотири безпілотники — над територіями Курської і Ростовської областей, три — над територіями Бєлгородської і Брянської областей, два — над територією Краснодарського краю, один — над територією Волгоградської області і чотири — над водами Азовського моря.

Тим часом осінтери з Exilenova+ з'ясували, що, за попередніми даними, була вражена нафтобаза комбінат «Кристал» Росрезерву. Підприємство призначене для зберігання авіаційного палива для авіабази «Енгельс-2».

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Про "загоряння", що сталося на підприємстві через атаку БпЛА, писав й місцевий губернатор Роман Бусаргін, заявляючи, що "сил та засобів для локалізації пожежі достатньо".

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Тим часом мешканці Енгельса поширюють у соцмережах відео, зняті в ночі. На кадрах зафіксована потужна пожежа в «мірном городкє».

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Раніше повідомлялося про пожежу на нафтобазі в Орловській області росії. Цю інформацію підтверджував Генштаб ЗСУ, зазначаючи, що у передмісті Орла було ураження лінійно-виробничої диспетчерської станції (ЛВДС) «Стальной конь».

Фото з відкритих джерел

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