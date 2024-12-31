Десятки дронів атакували вночі кілька регіонів росії: у Смоленській області горить нафтобаза (відео)

В росії, де днями Сили оборони вдарили по складу «шахедів» в Орловській області, у ніч проти 31 грудня було атаковано з повітря кілька регіонів.

ВІДЕО ДНЯ

Мноборони рф прозвітувало про «знищення 68 українських безпілотних літальних апаратів»: 25 — над територією Брянської області, 17 — над тимчасово окупованим росією Кримом, 11 — над територією Краснодарського краю, двох — над територією Тверської області і по одному — над територією Ростовської, Курській та Калузькій областей. Також стверджується, що 10 БПЛА було збито над територією Смоленської області.

Губернатор Смоленської області Василь Антохін заявив, що «уламки одного з безпілотних літальних апаратів впали на території нафтобази», через що «відбувся розлив палива і почалося займання паливно-мастильних матеріалів».

РЕКЛАМА

А російські паблики, посилаючись на очевидців, писали, що перші вибухи почали лунати після 3:40 і що "в небі було чутно характерне для БпЛА "дзижчання". Усього місцеві жителі нарахували більше десяти вибухів.

РЕКЛАМА

Про гучні вибухи на території ТОТ Криму, зокрема й у районі Севастополя, писав «Кримський вітер».

РЕКЛАМА

Проте наразі про результати атаки нічого не відомо.

Нагадаємо, що за останні кілька днів Сили оборони України завдавали ударів по штабу 810-ї бригади російських морпіхів у Льгові Курської області.

Фото — скріншот

132

Читайте нас у Facebook