Буде гірше або вдвічі дорожче: найближчими днями в Україні подорожчає шоколад

Слідом за зростанням цін на каву в Україні може стрімко подорожчати шоколад і какао. З нинішніх 40−50 гривень за плитку ласощі можуть подорожчати до лютого до 80−85 гривень.

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Такий прогноз дав РБК-Україна власник компанії «Какао Смак» Ігор Бондар. За його словами, виною тому різке зростання світових цін на какао, що досягало у 2024-му році 12500 доларів за тонну, що на 185% вище, ніж у 2023-му.

Причиною такого зростання бізнесмен вказав падіння врожайності на какаових плантаціях Гани і Кот-д'Івуару, які виробляють до 65% какао у світі. За його словами, багато дерев на тих плантаціях уже досягли 25-річного віку, після яких врожайність падає вдвічі, і їх рекомендується міняти на нові. Останні дадуть урожай через 3−4 роки, тож Ігор Бондар бачить поліпшення ситуації з урожайністю какао не раніше 2026−2027 років.

За словами експерта, зростання цін і дефіциту какао в Україні вдавалося уникнути завдяки створенню запасів, але вони вичерпалися, тож уже протягом 3 тижнів він очікує зростання цін на шоколад. За його прогнозом вартість плитки шоколаду, яка сьогодні коштує 40−50 гривень, зросте до 80−85 гривень.

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Альтернативою ж такому зростанню може стати погіршення якості, наголосив Ігор Бондар, а саме — зниження вмісту какао чи молока в солодощах, використання олій, зрештою, зменшиться розмір самої плитки шоколаду.

Таким чином шоколад в Україні може перейти в розряд розкоші, а десерти з нього готуватимуть через зростання цін лише на великі свята.

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