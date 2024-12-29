Найпростіший зимовий десерт: готується лише за кілька хвилин

Мандарини у багатьох асоціюються з новорічними святами. До речі, вони можуть стати чудовою основою шоколадно-мандаринового десерту. Подавайте такі ласощі на найкрасивішій у вашому будинку тарілці. Зробіть своє чаювання особливим. Це дуже просто.

ВІДЕО ДНЯ

Кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом шоколадно-мандаринового десерту, який можна приготувати усього за кілька хвилин. Спробуйте це зробити, не відкладаючи.

— Альтернативою мандариновим часточкам можуть стати апельсинові, — каже Елла Іванова. — Однак можна використати одночасно і ті, й інші. Горішки використовуйте свої улюблені. Попередньо їх подрібніть. Цей рецепт стане вам у нагоді, якщо гості, як кажуть, вже на порозі. Залучіть до приготування десерту дітей — вони будуть щасливими.

Мандариново-шоколадний десерт Мандарини

100 г шоколаду

Горішки для посипання

Розтопити шоколад на водяній бані. Кусочки мандарину частково вмочити в шоколад і посипати улюбленими подрібненими горіхами.

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Помістити на якийсь час у холодильник.

Подавати охолодженим, прикрасивши листочками м'яти.

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І смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом дуже смачного та красивого вітамінного салату, який готувати напрочуд просто.

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Спробуйте також приготувати «Олів'є» у вигляді торта — гарну та смачну страву на новорічний стіл .

Фото з альбому Елли Іванової

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