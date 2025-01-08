Залишилися лічені дні: пляма мазуту з російських танкерів, що затонули, підбирається до Одеси (фото, відео)

Дії росіян призвели до чергової екологічної карастрофи. Адже плями мазуту, який вилився у середині грудня з пошкоджених штормов танкерів, вже «пройшли» південне узбережжя Криму, їх вже бачать у Севастополі, а невдовзі вони можуть досягнути і Одеси.

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«За кілька днів після аварії, виходячи з прогнозів погоди Windy (напрямок вітру), я передбачив, що наступна черга забруднення — узбережжя Керченського півострова Криму. Уже через тиждень це підтвердилося з кримських пабліків, — пише одеський активіст Владислав Балинський. — Основну проблему в майбутньому на роки і десятиліття становитиме мазут, який застиг і опустився в товщу води та на дно. На запитання про те, чи добереться забруднення до Одеси, я відповідав, що це можливо вже після підвищення температури води, ближче до квітня-травня. А вже сьогодні, спостерігаючи за динамікою забруднення кримського узбережжя, я розумію, що це може статися значно раніше».

Плями мазуту в Чорному морі прямують в бік Одеси. Фото naurok

Він звернув увагу на публікації в кримський каналах, які розміщують фото з пляжів Євпаторії. Це місто на території тимчасово окупованого Криму знаходиться на відстані 375 кілометрів від місця аварії. А до Одеси бруду залишається меньший шлях — близько 250 км.

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«На західну частину кримського узбережжя згустки в ці дні викидає особливо активно, оскільки тут температура води вища (згустки спливають) і спостерігається сильний притискний вітер з моря. Уже наступний такий південний вітер може почати викидати мазут на узбережжя Одеської затоки або де-небудь ближче до Румунії. Коли? В Одесі це може статися вже до кінця цього тижня або ближче до середини місяця», — прогнозує він.

Тим часом канал «Кримський вітер» розміщує відео з плямами мазуту на кримських пляжах — в Сакському районі та на Меганомі.

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На деяких пляжах намагаються збирати дрібні шматки мазуту, встановлюючи уздовж берега загороджувальні системи.

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А видання «ОстроВ» показує, що відбувається на Севастопольских пляжах — там мазут почали помічати 4 січня.

На кримський пляжах намагаються збирати мазут, який винесло на берег море. Фото з сайту www.ostro.org/

Видання цитує екологів, які попереджають, що найгірше — попереду: «Якщо мазут закинуло основною чорноморською течією до Севастополя, то саме в районі Севастополя можна очікувати серйозних викидів на берег, бо там на морі існує стійка антициклональна циркуляція. Іншими словами, течія приносить туди морем зі сходу на захід мазут, а місцевий вихор у морі жене його назад, на північний схід, до берега. Іншими словами: у Севастополі буде біда».

В українському міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів днями повідомляли, що супутниковий моніторинг 4 січня 2025 року зафіксував забруднення у вигляді плям нафтопродуктів площею близько двох квадратних кілометрів поблизу Феодосії та 0,25 «квадратів» біля мису Такіль. Також було виявлено ймовірні сліди забруднення між Партенітом та Судаком. А 5 січня супутникові знімки підтвердили значне поширення мазуту вздовж південного узбережжя Криму. Так, поблизу Севастополя та Качі було зафіксовано мазутні плями довжиною до 15 км, загальна площа забрудненої акваторії становила близько тисячі квадратних метрів.

В Міністерстві заявляли про наміри звернутися до Міжнародного суду ООН з позовом проти росії щодо порушення Конвенції Органазації об'єднаних націй з морського права. Предмет позову — екологічна шкода, завдана аваріями на російських танкерах.

До речі, її наразі важко оцінити. Вже відомо про загибель тисяч птахів. Також екологи розповідали, що після виливу мазуту в Чорне моге загинули три десятки дельфінів…

Нагадаємо, що першими на собі відчули наслідки екологічної катастрофи саме росіяни — на узбережжя в районі Анапи припливли великі плями мазуту, пляжі були вкрай забруднені. Роботи з очищення там тривають і зараз.

Фото — скріншот

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