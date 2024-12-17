На відновлення підуть десятиліття: у Чорному морі екологічна катастрофа після аварії російських танкерів (відео)

Після того, як шторм у Чорному морі «розвалив» два російські танкери («Волгонафта-212» і «Волгонафта-239», не призначені для експлуатації в морі), у воду вилилися тисячі тонн мазуту.

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Як пише «Кримський вітер», значну частину мазуту принесло до берегів російського курорту Анапи.

Схоже, що шторм, який вирував у Чорному морі, гнав "плями" мазуту від Криму в напрямку і росії, і Туреччини.

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Вітер і хвилі у Чорному морі женуть мазут до берегів Росії, фото "Кримський вітер"

Тим часом на узбережжі Керченської протоки почали знаходити птахів, які забруднились у мазуті та не можуть літати.

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Таку картину бачать жителі Анапи на пляжах міста. Місцева влада Краснодарського краю вже офіційно підтвердила забруднення берегової лінії регіону. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що нафтопродукти «винесло на берег на кількох десятках кілометрів від селища Веселівка у Темрюкському районі та до станиці Благовіщенської в Анапі».

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Поки в росії намагаються ліквідувати наслідки екологічного лиха, які вони самі й організували, в українському Мінохорони навколишнього середовища та природних ресурсів заявили, що ця НП матиме «катастрофічні наслідки для морської екосистеми, у тому числі загибель планктону, отруєння риб, морських птахів та інших живих організмів через токсичну дію нафтопродуктів; забруднення донних відкладень і прибережних зон, які є середовищем проживання багатьох видів морської флори і фауни». Вчені вважають, що порушення харчових ланцюгів призведе до довгострокових змін у біорізномаїтті регіону і деякі види, які постраждали, можуть потребувати десятиліття для відновлення.

За даними Міністерства, на сьогоднішній день зафіксовано понад 6800 злочинів російських оккупантів проти навколишнього середовища та 3,1 трлн грн збитків від їхньої агресії. Зокрема, влітку в російські ріки були злиті токсичні відходи, які потрапили на територію України. Так, тільки за три тижні з Сейму та Десни витягли понад 30 тонн мертвої риби.

Фото — скріншот

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